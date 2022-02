O que é e como se manifesta?

A síndrome de Asperger está localizada Transtornos do espectro do autismoAs doenças das quais fazem parte têm alguns sintomas comuns.

De fato, embora haja pontos em comum comvadearPessoas com síndrome de Asperger não têm déficits cognitivos, mas sim uma Uma maneira diferente de interagir com os outros. Por exemplo, eles podem ter comportamentos repetitivos, levar o que lhes foi dito literalmente, levando (sem querer) a mal-entendidos, odeia mudanças.

lá Síndrome de Asperger Tem o nome de Hans Asperger, o médico austríaco que primeiro analisou um grupo de crianças com diferentes comportamentos sociais. É uma condição que Pode ser reconhecido nos primeiros anos de vida Manifesta-se em certos comportamentos que são adotados quando as crianças interagem com outras.

Então, o que é a síndrome de Asperger e como ela se manifesta? fale sobre isso com Dra. Serena Costa, Psiquiatra Infantil.

Coisas

“lá Síndrome de Asperger É um transtorno do desenvolvimento que pertence à categoria de “transtornos do espectro do autismo”. O novo DSM-5 afirma que Autismoenfrentam o ‘chapéu’ às diferentes manifestações do transtorno, com traços essenciais sempre presentes, e outras características surgindo em vez disso em outros estados e com graus variados de gravidade.

Em todos os transtornos do espectro do autismo, há sempre dois Áreas ausentes:

déficit persistente em Mídia social ;

; déficitInteração social em diferentes contextosque não pode ser explicado por um atraso geral no desenvolvimento, comportamentos, interesses e/ou atividades restritos e repetitivos.

Aqueles que têm síndrome de Asperger têm as características acima, mas isso pode ser dito Encontrado de uma forma mais suave Comparado ao autismo. Por exemplo, pessoas com síndrome de Asperger podem ter dificuldades de relacionamento, mas ainda conseguem expressar sentimentos de afeto e apego a seus familiares ou pessoas com quem se sentem mais ligados”, explica o médico.

Conforme descrito no site daInstituto Superior de Saúde A maturidade emocional das pessoas com síndrome de Asperger geralmente tem menos de três anos em comparação com seus pares.

Propriedades

“Há dois características estranhas Para Síndrome de Asperger:

Ausência de retardo mentalDe fato, um nível intelectual dentro da norma ou às vezes superior; Linguagem desenvolvida no padrão. No entanto, mais frequentemente, pode ter certas características, ou seja, pode ser particularmente verboso, incluindo termos muito específicos, ou ter um tom de fala monótono.

Além disso:

Os comportamentos típicos desse transtorno devem aparecer na primeira infância;

Deve haver fraqueza na vida cotidiana;

Essas mudanças não são melhor explicadas por retardo de crescimento global ou deficiência intelectual. No entanto, deficiência intelectual e transtorno do espectrovadear Eles geralmente existem simultaneamente”, continua o Dr. Costa.

Como se manifesta?

A síndrome de Asperger se manifesta por:

anormalidades sensoriais hipersensibilidade ou hipersensibilidade a estímulos visuais, auditivos, olfativos e táteis;

hipersensibilidade ou hipersensibilidade a estímulos visuais, auditivos, olfativos e táteis; regulação emocional anormal, ou seja, a incapacidade de compreender os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros;

comportamentos inadequados às circunstâncias, por exemplo, comportamentos problemáticos; estereótipos motores não homogêneos/autoagressão;

Anormalidades de atençãoou melhor, a falta de conhecimento da realidade que envolve o tema, grande atenção aos detalhes, mas não a totalidade ou mesmo a dificuldade de planejar e organizar as atividades”, especifica o especialista.

Além disso, pode-se destacar:

Dificuldade em fazer amigos

preciso de ajuda;

uma propensão para tópicos relacionados à lógica (por exemplo, matemática);

dificuldade em interpretar mensagens observando a partir do olhar dos outros;

Precisa de mais tempo para poder processar informações sociais.

as razões

As causas da síndrome de Asperger são diferentes e podem estar relacionadas a:

Estruturas anatômicas em risco (por exemplo, cerebelo, sistema límbico, córtex cerebral), neurotransmissores, anormalidades metabólicas, cromossômicas e genéticas;

Fatores externos infecciosos, tóxicos, farmacológicos, traumáticos e vasculares;

Infecção viral antes do nascimento

“Hipóxia periódica”, explica o médico.

Tratamento

Síndrome de Asperger Não é uma doença que deve ser curada Mas desenvolvimento atípico que irá caracterizar o indivíduo ao longo de sua vida. Os portadores dessa síndrome terão modalidades perceptivas, imaginativas, irônicas, intelectuais, socioemocionais e, em geral, um padrão atípico de funções cognitivas. Mais do que tratamento por isso falamos de reabilitação e intervenção psicológica educacional Destina-se a restaurar déficits cognitivos, de comunicação e sociais.

No fim, A perspectiva que será desenvolvida cada vez mais é a perspectiva geralO especialista conclui que modificar o ambiente pode tornar mais ou menos óbvias as deficiências das pessoas com essa síndrome.

Como vimos, os sintomas descritos acima e atribuídos à síndrome de Asperger podem começar a aparecer já aos 2/3 anos de idade. Outro recurso O que pode indicar a presença desse transtorno é o interesse por certas partes de um objeto (como algumas peças de um brinquedo), ou a insistência em fazer as coisas sempre da mesma maneira (por exemplo, querer usar as mesmas roupas).

Se você notar algum desses sintomas ou não tiver certeza se o distúrbio está presente ou não, o conselho é Fale com um profissional do setor. Este último determinará a presença da condição e será capaz de determinar uma terapia pessoal.