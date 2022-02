O que causa isso e como corrigi-lo

Coceira nas orelhas: quais são suas causas e como se livrar delas? Veja como tentar evitá-lo!

Muitos de vocês sofrerão, pelo menos uma vez na vida, de coceira nos ouvidos. Uma situação desagradável que contribui para deixá-lo nervoso. Muitas vezes também acontece com pessoas que não têm certos problemas com o sistema auditivo. Hoje vamos discutir o tema da coceira nos ouvidos, Ed Chegaremos ao cerne da discussão especificamente para destacar as possíveis causas que estão na raiz do problema.

É um distúrbio muito desagradável que faz com que as pessoas cocem a orelha por dentro e por fora. É claro que nem todos experimentarão o mesmo tipo de desconforto. Os sintomas associados a esta condição clínica variam. O distúrbio pode atacar em qualquer idade. Veja como é e pode variar:

irritações locais (cera de ouvido, estresse)

(cera de ouvido, estresse) doenças (infecção na orelha)

(infecção na orelha) doenças sistêmicas (impetigo, psoríase, eczema)

Coceira nas orelhas: causas e sintomas

A coceira nas orelhas pode afetar ambas as orelhas ou apenas uma. As áreas onde você sente desconforto correspondem às partes externas e internas. Os motivos são variados. É causada por irritação ou infecção (uso de tampões de ouvido, fones de ouvido e picadas de insetos), Para o tratamento de alergias e dermatites (Usando os cosméticos ou detergentes errados).

Entre os sintomas mais comuns e menos alarmantes encontramos:

dor

vermelhidão

irritação

Zumbido (sussurrando, assobiando, assobiando)

(sussurrando, assobiando, assobiando) vazamento de fluido (sangue, pus)

Entre os sintomas relacionados a doenças ou enfermidades encontramos:

tosse

febre

Tontura

Dor de garganta

irritação na pele

Tontura

Tudo a evitar e possíveis soluções

Se esta perturbação ocorrer e você pretende intervir Recomendamos que você evite inserir qualquer coisa dentro do ouvido, Além de, É bom não arranhar Para evitar agravar o desconforto. Os tratamentos variam de acordo com o tipo de coceira.

Obviamente, nunca embarque em tratamentos do tipo “faça você mesmo”, mas sempre procure o conselho do seu médico. O otorrinolaringologista é o especialista referido. Em caso de irritação e inflamação da pele, cremes ou pomadas podem ser prescritos. Se se trata de alergias, optaríamos por administrar anti-histamínicos.