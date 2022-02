O patch do primeiro dia também tem uma atualização 1.02, vamos ver os detalhes – Nerd4.life

anel antigo terá um correção do primeiro dia O que parece ser realmente muito importante para você poder aproveitar o novo jogo da From Software ao máximo, e isso parece consistir em duas atualizações distintas lançadas em um pacote, com a descoberta deAtualização 1.02.

Nos últimos dias já vimos os detalhes da atualização 1.01, mas é claro que o primeiro dia será maior e, portanto, não está claro se o peso que apareceu anteriormente na PS Store, ou cerca de 8 GB da atualização, é pretende ser maior do que o informado.

De qualquer forma, parece que a atualização 1.02 é apenas uma adição à versão 1.01, com possíveis correções adicionais para alterações implementadas pela atualização anterior. Estes são os detalhes do patch 1.02 conforme NB Relatado por MP1ST:

Alguns erros no texto foram corrigidos

Além do acima, outros erros foram corrigidos

Então, parece uma atualização focada em Correções de bugs e problemas Diversos, adicionados ao que mencionamos anteriormente para a atualização 1.01, a saber:

Várias funções foram adicionadas

Melhor desempenho do jogo e facilidade de uso

O saldo do jogo foi corrigido

Além do acima, muitos bugs foram corrigidos

Deve-se notar, no entanto, que as análises são praticamente todas baseadas na versão do Elden Ring sem o patch no primeiro dia, no entanto, todas são de primeira linha, assim como a análise do Elden Ring publicada ontem.

Do software parece se concentrar fortemente em correções Ele continuou desde o patch até o primeiro dia, a ponto de pedir ao Digital Foundry para adiar sua análise técnica do jogo até depois que a atualização fosse aplicada.