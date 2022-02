O inovador cabo de carregamento USB que todos devemos usar

carregando eAlimentação por USB Tem sido a norma há algum tempo e mais e mais dispositivos têm uma porta USB, mais recentemente USB-C. Graças ao padrão Power Delivery, agora também é possível conectar através de um cabo USB Grande potência elétrica, totalmente seguroPorque o dispositivo e o carregador se comunicam. Então não haverá perigo sobrecarregar o dispositivo Com muita energia ou para queimá-la, pois a tensão e a força da corrente serão determinadas automaticamente para garantir a velocidade máxima de carregamento com total segurança.

O problema, sim, é que ele agora está de volta em casa Estamos cheios de carregadores USB De diferentes pontos fortes e muitas vezes não usamos o padrão para operar um smartphone, tablet ou outros dispositivos. O perigo, nestes casos, é não conseguir utilizar a potência máxima de carregamento que o aparelho suporta, ou pior, fazer com que o aparelho funcione a menos força do que o normal corre o risco de danificá-lo. O último caso ocorre quando a energia fornecida pelo carregador é apenas um pouco menor do que o necessário: o dispositivo às vezes concorda em ligar e funcionar, mas no final Trava e para de vez em quando. Para evitar todas essas situações desagradáveis, existe um sistema inteligente que também custa muito pouco: use um Cabo USB com tela LCD.

Cabo USB com tela LCD: como é feito

É muito fácil explicar o cabo em questão: é um cabo USB-C normal para carregamento, mas Do bom e do resistenteequipado na extremidade conectada ao dispositivo B Tela LCD pequena Graças a ele podemos ler em tempo real Quantos watts eles passam? Do carregador ao dispositivo.

Graças a esta tela, podemos entender imediatamente se Alimentação insuficiente Para fazer o dispositivo funcionar bem, ou se “devagar“Porque economiza alguns Watts para recarregar. Neste caso em particular, a carga máxima suportada é muito boa 100 wattsPortanto, é improvável que o cabo seja um gargalo para o fluxo de corrente.

Usando um cabo desse tipo, podemos entender se o telefone ou tablet é tão Recarga de cartão baixa E esta é uma informação muito útil: se temos certeza de que o carregador é o correto, na verdade, isso significa que a bateria Recarregar ficando velho.

Se com carregador A o dispositivo não está funcionandoAlternativamente, provavelmente não é o carregador certo e com a tela LCD podemos entender rapidamente a energia que está fornecendo.

Claro, como todos os cabos USB-C, este também pode ser usado no modo normal Transferência de dados Do PC para o smartphone e vice-versa.

Cabo USB com tela LCD: quanto custa

O melhor de um cabo USB para um monitor LCD é que não custa mais do que um bom cabo comum. O preço de tabela é realmente 12 euroso que não é muito, considerando que é um cabo forte com 1,2 metros de comprimento e é capaz de suportar uma potência de 100 watts sem problemas.

Cabo de carregamento USB de 100 W com tela LCD