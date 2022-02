O documento oficial conta como foi – Nerd4.life

EU ‘Aquisição da Activision A partir de Microsoft Não foi verificado pelas autoridades competentes, então a empresa, de acordo com a norma, publicou um Um documento oficial resumindo todos os eventos O que levou à sugestão de uma casa em Redmond, permitindo ver como as coisas se desenvolveram.

O Documento publicado pela SEC Vamos ter um Cronologia Min: É uma leitura um pouco pesada, mas pode ser interessante entender como aconteceu o que poderia ser a maior aquisição na história dos videogames. Com a FTC examinando o problema, não é certo que ele passará, também devido ao recente caso da Nvidia e da ARM, mas a situação entre a Microsoft e a Activision é um pouco diferente, por isso é difícil fazer previsões.

Enquanto isso, é interessante ver como as discussões aconteceram, e também por que elas apareceram estratégia Exatamente preciso por Phil Spencer. Com base no momento das comunicações com a Activision, parece bastante claro que o chefe do Xbox pretendia explorar um momento de fraqueza na editora para que ele pudesse chegar a um acordo mais favorável com maior chance de sucesso.

Na verdade, parece que Phil Spencer Liguei para Bobby Kotik Três dias após a divulgação do notório escândalo envolvendo o chefe da Activision no caso de abuso, informou o Wall Street Journal. Praticamente um dia depois que Phil Spencer relatou seu desejo de “reavaliar” o relacionamento entre a Microsoft e a Activision, a ligação veio entre Spencer e Kotick para uma possível aquisição.

Na verdade, foi definitivamente uma “reavaliação” de relacionamentos, sem dúvida. Em uma situação como essa, era óbvio que a Activision Blizzard estava mais milhas Para aceitar a aquisição, acima de tudo, os investidores poderiam ter avaliado a perspectiva de uma mudança total de gestão de forma mais favorável, já que Kotick está prestes a deixar a cena.

No telefonema de Spencer, o chefe do Xbox parece ter discutido “oportunidades estratégicas entre a Activision Blizzard e a Microsoft” e relatou uma possível ligação de Satya Nadella no dia seguinte, que realmente aconteceu no sábado com uma oferta de aquisição. Mais explícito e formal, o que gerou uma série de discussões entre as empresas.

Outro elemento interessante que surgiu é o fato de a Activision Blizzard já ter entrado em contato com ele 4 outras empresas Para uma possível aquisição, mas não explicitada no documento, que você simplesmente chama de empresas “A, C, D e E”. Outro elemento estranho é a afirmação de que a Microsoft terá que pagar entre US$ 2 e US$ 3 bilhões em compensação se a aquisição for proibida por órgãos antitruste, mas também acontece que se os acionistas da Activision eventualmente tiverem que votar contra a aquisição, Kotick pagará 2,27 bilhões dólares para a Microsoft.