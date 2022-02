O Carisma Inesperado de Zelensky – Il Post

Quando ele foi inesperadamente eleito presidente da Ucrânia em 2019, depois de sua carreira como comediante, ele passou entre outras coisas vitória Na primeira edição da versão ucraniana do show Dançando com as estrelasNão era fácil adivinhar que em poucos anos Volodymyr Zelensky se encontraria liderando um país em uma das guerras mais preocupantes da Europa, de 1945 até hoje. Mas o que realmente surpreendeu analistas e chefes de Estado de todo o mundo é que em poucos dias Zelensky se tornou um líder político capaz de extraordinário carisma e firmeza, dotado de persuasão e coragem a ponto de ser descrito pela mídia internacional como um personagem. “heróico”.

Nos primeiros dias da invasão de Zelensky, cujo consenso estava diminuindo antes da guerra, ele usou suas habilidades como comunicador para fazer uma série de discursos particularmente eficazes e entusiasmados voltados para a população ucraniana, países ocidentais e até mesmo o povo russo.

Zelensky também conduziu relações diplomáticas com os países aliados com grande atividade e persistência, dispensando algumas piadas, como quem o repreendeu O primeiro-ministro italiano Mario Draghi em uma passagem de seu discurso na Câmara dos Deputados na sexta-feira (“Da próxima vez, tentarei mudar a agenda da guerra para conversar com Draghi em um momento específico”) ou aquela com a qual o americano se recusou a ajudar deixar Kiev: “A batalha está aqui. Preciso de munição, não de um gancho. “Esta é a última vez que você pode me ver vivo”, disse Zelensky categoricamente na noite de quinta-feira durante uma videochamada com líderes europeus, explicando que entre os principais objetivos da Rússia estavam os obstáculos à criação de um fantoche do governo em Kiev.

O fato de Zelensky ter escolhido permanecer simbolicamente na capital ucraniana foi um dos fatores mais decisivos para transformá-lo em um líder moral para os ucranianos e um respeitado e respeitado chefe de Estado no exterior.

Na sexta-feira, primeiro dia da invasão, Zelensky postou um vídeo em suas redes sociais junto com outros membros do governo e do partido para confirmar que ainda estavam em Kiev.

E fez o mesmo no dia seguinte, filmando-se andando pelo centro da capital negando “notícias falsas na internet” de que havia escapado e pedindo aos militares que largassem as armas.

“Sua capacidade de falar com o público é exatamente o que lhe permitiu encarnar o papel de um líder patriótico em tempos de guerra. Ele é capaz de refletir e destacar os medos, desejos e sonhos das pessoas. A Ucrânia se juntou após a invasão. Zelensky é tão inspirado pela espírito de seu povo como ele é, inspirando-os” ele escreveu EU ‘econômico. “Zelensky cria e interpreta um romance que surge espontaneamente entre os ucranianos e fala sobre rebelião, resiliência e espírito de sobrevivência.” pendurado O estado do novo país.

Retrato do presidente ucraniano nas ruas de uma cidade sitiada ou em um capacete e colete à prova de balas enquanto estava presente tome café Com os militares engajados na defesa do país, eles contrastam em particular com a posição de Vladimir Putin, que nos dias de hoje sempre foi tomado dentro do Kremlin, isolado de todos, pois vive praticamente desde o início da epidemia de coronavírus ou sitiado. Por alguns ministros e oficiais em Reuniões estranhas participaram.

Se em poucos dias Zelensky se tornou um símbolo da defesa dos valores democráticos, então com a invasão Putin tornou-se oficialmente um ladrão e um pária de quase todas as forças políticas internacionais, Mesmo aqueles que anteriormente o apoiaram e o admiraram: Como a Lega de Matteo Salvini na Itália, ou o Rally Nacional de Marine Le Pen na França.

De acordo com algumas análises, apesar de seu passado pouco convencional, Zelensky possui muitas qualidades que facilitaram sua transformação nos dias de hoje. Na série de TV satírica pela qual ele é famoso, Слуга народу (“Servant of the People”), ela interpretou uma professora do ensino médio que foi inesperadamente eleita presidente da Ucrânia depois de estrelar um vídeo viral expondo a corrupção do governo local. Essa figura, que além de servir de alternativa aos governos e elites oligárquicos, conclamou seus cidadãos a superar as divisões entre a população de língua ucraniana e a população de língua russa, ajudou a definir seu programa político posterior.

Durante a campanha eleitoral de 2019, para a qual formou seu próprio partido que batizou completamente a série, Zelensky não insistiu em sua orientação transatlântica em contraste com a parte ucraniana mais associada à Rússia (ele próprio vem de uma família do leste da Ucrânia que falou Russo). Em vez disso, ele se concentrou em outras questões, abordando a população cansada da guerra no leste do país e governos que serviam aos interesses de potências estrangeiras e que enriqueciam a oligarquia às custas das pessoas comuns.

A virada de Zelensky como estadista veio depois de um período em que foi duramente criticado, tanto por sua prometida ineficácia no combate à corrupção na Ucrânia, mas também pela aparente aquiescência de Putin e uma certa ambiguidade que persistiu por semanas. No período que antecedeu a invasão, quando às vezes parecia reduzir a probabilidade de um ataque militar. por esta razão, Grava O Washington PostDe muitas maneiras, a preparação para o ataque estava ausente, e as suspeitas de que Zelensky pudesse liderar o país em uma crise tornaram-se especialmente urgentes.

Mas nas últimas horas, uma leitura oposta surgiu entre alguns analistas, de que o carisma de Zelensky pode ter desempenhado um papel tangível na ativação da resistência do exército e da população ucraniana. Embora difícil de reconstruir e explicar o andamento da invasão russa, de fato, agora parece certo que a ofensiva nesses primeiros quatro dias foi menos eficaz do que o previsto, e não correu como Putin esperava. Uma razão parece ser a inesperada compacidade e perseverança mostradas pelo exército ucraniano, apesar de ser excepcionalmente fraco em comparação com o exército russo.

Essa vantagem inesperada pode diminuir em breve se Putin decidir intensificar o esforço de guerra: mas o que aconteceu neste estágio inicial parece confirmar que a Ucrânia respondeu à invasão com um orgulho e uma unidade que muitos não esperavam, talvez nem Putin.