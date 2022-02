Nvidia ‘completamente hackeada’ por ataque cibernético de acordo com relatório – Nerd4.life

Segundo reportagem do The Telegraph, Nvidia foi “completamente hackeada” de um ataque cibernético. Parte dos serviços da empresa foram obrigados a ficar online por dois dias.

Como mostrado, o ataque na internet Isso prejudicaria o sistema de e-mail interno da Nvidia, bem como as ferramentas de desenvolvimento. Desde o meio da semana, os trabalhadores notaram repetidamente a proibição de suas ferramentas.

Atualmente, não está claro se os dados do arquivo Comercial Ele foi roubado ou excluído. Também pode ser que nada tenha sido roubado e que a única intenção do ataque fosse banir os sistemas da Nvidia. Um porta-voz da empresa disse: “Estamos investigando o incidente. Não temos mais informações para compartilhar neste momento”.

Alan Woodward – Um especialista em segurança cibernética da Universidade de Surrey – disse ao The Telegraph que a Nvidia provavelmente desligará todos os sistemas internos para reduzir o risco de mais danos. “A suspeita real é que alguém tenha inserido algo na atualização de software. Eles terão que verificar tudo para ver se há algum tipo de indicação de alterações em seu software, que será distribuído aos clientes.”

Se o relatório estiver correto, este será o segundo grande ataque da Nvidia nos últimos seis meses. De fato, lembramos que no verão passado uma lista de jogos não anunciados apareceu via GeForce Now.