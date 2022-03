Nunciadella, uma Bellaris-Crônica para capturar Lisboa

Um Bellaris para conquistar Portugal. Recebeu valioso reconhecimento do presidente italiano Sergio Muttarella por seu importante trabalho profissional como pesquisador na Península Ibérica. Nunciadella Alessandrini recebeu o título de Comandante da Estrela da Itália. O certificado foi emitido há algumas noites na Embaixada da Itália em Lisboa, onde Alessandrini vive há quase trinta anos. “Mas gostaria de sublinhar a minha descendência Bellary – ele sorri – depois de me formar na Universidade de Bolonha com uma licenciatura em Língua e Cultura Portuguesas. Frequentemente vou a Bellary duas ou três vezes por ano. esposa, a soprano Cladys Rossi e seu filho mais novo, meu sobrinho”. “Vim para Portugal em 1995 – continua ela – e casei-me”. O Dr. Alessandrini trabalha na Universidade e escreve sobre as relações entre Itália e Portugal. Esse reconhecimento é surpreendente? “A notícia mais inesperada é que vou receber uma homenagem pelo meu trabalho da República Italiana: da Embaixada em Lisboa, Embaixador Carlo Formosa, a estrela oficial da Itália.” Um momento maravilhoso, o culminar de uma maravilhosa vida “fora de casa”. Nunziatella Alessandrini vive na Costa da Caparica ao largo da costa de Lisboa há cerca de 28 anos. Trabalha na Universidade Nova de Lisboa, no Sam, Centro de Humanidades.

“Sou investigador – diz – trato das relações económicas, diplomáticas e culturais entre Itália e Portugal nos séculos XV e XVIII. Publiquei vários volumes e cerca de cinquenta artigos sobre este assunto.” Alessandrini é presidente da Sociedade Emilia Romagna na Península Ibérica. Arquivos da Igreja do Loreto em Lisboa, Igreja dos Italianos, e há 11 anos organiza ciclos de conferências luso-italianas com especialistas em várias disciplinas. Faz parte da Academia de Marinha em Lisboa.

“Há algumas semanas – ele diz – nosso embaixador me ligou e disse que por meu mérito eu receberia a honra da Ordem da Estrela da Itália no posto de oficial.” O embaixador destacou o papel de Alessandrini na divulgação e restauração do arquivo histórico da Igreja Nostra Signora de Loreto, igreja italiana em Lisboa, um tesouro da memória italiana em Portugal. : “Sim, então eles estão disponíveis para a comunidade italiana, e – elementos-chave da história italiana e portuguesa – dizer encorajamento”.

Mário Gratora