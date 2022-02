Novo ‘Sofagate’ de Ursula von der Leyen: O ministro das Relações Exteriores de Uganda a ignora e não aperta a mão dela. Macron intervém

Anel nos lembra muito O acelerador A partir deabril de 2021 Que viu novamente a participação do Presidente da Comissão da União Europeia Ursula von der Leyen. Aconteceu na quinta-feira – 17 de fevereiro – quando os líderes africanos chegaram a Bruxelas para Cimeira UE-ÁfricaQuando o ministro das Relações Exteriores de Uganda Odongo Jiji ela tem salto de aperto de mão Com o executivo número um europeu após a habitual foto com von der Leyen, presidente do Conselho da União Europeia Carlos Michel E o presidente francês Emmanuel Macron.

O ministro das Relações Exteriores de Uganda, Abubakar Gigi Odongo, parece estar ignorando a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, em uma recepção oficial em Bruxelas. pic.twitter.com/vMP0iAwtW2 – Reuters 19 de fevereiro de 2022

O ministro de Uganda, de fato, como evidenciado pelas imagens que repercutiram nas mídias sociais a essas horas, apertou a mão de Michel que estava à sua esquerda, enquanto von der Leyen estava à direita de Odongo. seguido de alguns segundos problemas financeiros, Com Michel de pé. Mas apesar do que aconteceu em Ancara com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan Desta vez foi o presidente francês quem falou Emmanuel Macron Que indicou na presença do chefe do comitê ao ministro de Uganda uma decisão específica.

O sofá remonta a abril de 2021, quando Erdogan, durante uma reunião oficial, deixou o chefe da Comissão da União Europeia sem cadeira. Na sua primeira reunião após o caso, von der Leyen reiterou ao Presidente do Conselho Europeu Esta situação nunca mais será permitida. Deve-se lembrar também que o episódio acelerador Tornou-se uma questão diplomática que provocou uma reação de líderes europeus e grupos parlamentares em Bruxelas. O EPI Ankara atacado com tons semelhantes aos que ele também usa socialistas. Mario Draghi Em seguida, selecione em uma conferência de imprensa, Erdogan “uma ditador que devemos cooperar.. O anúncio de que outras instituições europeias não forneceram qualquer acompanhamento, no entanto, decidiu não comentar ou Qualificação de um sistema ou pessoa. Hoje, a Liga do Norte entrou no episódio Isabella Tovaglieri: 60 segundos foram suficientes para o ministro ugandês Odongo e o presidente do Conselho da UE Michel insultarem as mulheres e instituições europeias.