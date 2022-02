Novo sistema anti-cheat torna imortal contra trapaceiros e os humilha – Nerd4.life

Último encontrado de Sistema anti-fraude Ricochete Call of Duty: Zona de Guerra destinado a Humilhação de trapaceiros, o que torna os jogadores normais imortais contra seus ataques. Na verdade, quando ele colide com o trapaceiro, o personagem é coberto com um escudo que rebate tiros.

Qualquer sistema para tornar a vida mais difícil nele é que a menor forma de videogame é sempre bem-vinda. Você pode ver o escudo em ação neste vídeo do YouTuber TimTheTatman.

Infelizmente, eu banimento Não é muito eficaz para que os trapaceiros parem de irritar outros jogadores, porque criar novas contas geralmente é muito fácil, especialmente em jogos gratuitos como Warzone. Então Activision e Ricochet tentam novas maneiras de fazê-lo pensar em querer jogar.

Neste caso, quando saltando para trás Localize o trapaceiro no servidor e ative o escudo para jogadores normais. De acordo com o que está escrito em Post formal descrevendo a novidadeem teste por alguns dias, não há perigo de usar acidentalmente o escudo contra jogadores normais.

A Activision também alertou os trapaceiros que a proibição começará a banir toda a franquia Call of Duty, então não é mais para jogos de singles. Portanto, o mau comportamento no Warzone ou em outros títulos da série removerá o acesso multiplayer de todos os CODs, presentes, passados ​​e futuros. Não só isso, porque todos aqueles que tentarem ocultar os dispositivos ou sua identidade também serão banidos indefinidamente.

Os trapaceiros são um grande problema, especialmente para títulos de serviço ao vivo que prosperam em sua capacidade de manter os jogadores nos servidores. Na verdade, muitos jogadores tendem a desistir dos jogos quando sentem que não podem jogar regularmente por causa desses números.