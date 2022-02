No navio estão 3.965 carros no valor de 356 milhões

A bordo do navio de carga Felicity Ace estão 3.965 modelos Volkswagen, Porsche, Audi, Lamborghini e Bentley com destino ao mercado americano: Chamas, sem derramamento de óleo, mas o valor dos carros envolvidos no acidente é alto

Mais atualizações chegam ao Felicity Ace, o cargueiro que se incendiou devido a um incêndio que deflagrou na sua área de espera na quarta-feira, 16 de fevereiro, perto das Antilhas Portuguesas, especificamente a sudoeste da ilha do Faial, por volta das 11h30 locais (13h30 ), com cerca de 4.000 veículos a bordo, a maior parte do Grupo Volkswagen é destinada ao mercado norte-americano. Vários dias depois o barco pegou fogo e ainda estava em alto mar – estava indo para o porto de Davisville, Rhode Island (nordeste dos EUA), apenas para ser imediatamente abandonado por 22 tripulantes, que foram resgatados pela tripulação do navio. Intervenção de emergência da Marinha e Aeronáutica Portuguesas – No dia 22 de fevereiro iniciaram-se as operações de combate a incêndios que terminaram no dia seguinte graças à intervenção de equipas de salvamento locais e chegaram de Gibraltar dois grandes rebocadores.

Há 3.965 veículos no navio, sem vazamentos de óleo – Na última atualização de 25 de fevereiro para a Mitsui USC Line (Mall), ou a empresa japonesa proprietária da Felicity Ice – “A fumaça parou de se espalhar por vários dias após o incêndio e não houve derramamento de óleo. Kingdom, com o navio de resgate VB Hispanic.” O memorando concluiu que em breve seria encontrada uma solução para colocar o veículo em segurança entre Mall, equipes de trabalho e autoridades locais. No final, dentro do Felicity Ace, não há apenas 2.500 carros como vazaram após o acidente, mas 3.965 carros das marcas Volkswagen, Porsche, Audi, Lamborghini e Bentley, destinados a compradores americanos. READ Sebastiano Bianchi, jogador do Legnano Knights: a busca está em andamento. Irmão: "Ele conheceu alguém antes de desaparecer"

Estimativas dos primeiros danos – Há uma grande preocupação por parte da Volkswagen, e se atualmente não há status oficial para os carros que foram destruídos no incêndio, “receamos que um número significativo deles, a bordo, não possa ser entregue aos nossos clientes”, escreveu a empresa através de um comunicado de imprensa da Notícias de carros na Europa. De acordo com estimativas internas, o incêndio pode custar à empresa alemã $ 155 milhões (137,50 milhões de euros) em danos, enquanto os compradores já foram notificados através de concessionárias de compra, com “os danos – explica a Volkswagen – que serão cobertos pelo nosso seguro”. Esta semana, outras avaliações vieram do Russell Group – uma rede de 24 universidades britânicas, dois terços financiadas pelo Reino Unido – que Bloomberg Ela falou de um valor de carro a bordo de cerca de US$ 401 milhões (cerca de 356 milhões de euros), pouco abaixo do total estimado de US$ 438 milhões (€ 388,55 milhões) de carga que Felicity ACE estava trazendo para os Estados Unidos.