No Donbass é «mobilização geral» – Corriere.it

para Erin Soaves

As notícias do Donbass, as palavras de Joe Biden, como a Rússia está se movendo: as últimas notícias hoje 19 de fevereiro

11h45 – Novos exercícios militares russos, supervisionados por Putin

Os novos exercícios das forças russas de “dissuasão estratégica” começaram sob a supervisão do presidente Vladimir Putin. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a RIA Novosti. O líder russo, junto com seu colega bielorrusso Alexander Lukashenko, monitora o lançamento de mísseis balísticos do Centro de Controle de Manobras. Conforme anunciado pelo Ministério da Defesa, este é um exercício nuclear em larga escala para testar seus mísseis balísticos e de cruzeiro. As Forças Aeroespaciais, o Distrito Militar do Sul, as Forças de Mísseis Estratégicos, o Mar Negro e as Frotas do Norte estão participando dos exercícios.



11h30 – 55 italianos no Donbass

Neste momento, 55 cidadãos da região de Donbas foram convidados ontem, através de cartas de alerta, a deixar o território. Isso foi relatado por fontes próximas ao Ministério das Relações Exteriores, o que aconteceu há sete dias, com a intensificação do conflito Ele chamou os italianos na Ucrânia para deixar o país.





11h00 – Intersecção de acusações do Donbass: violação do cessar-fogo

Um soldado ucraniano teria sido morto esta manhã por uma explosão de obus “durante o bombardeio dos separatistas”. A notícia foi transmitida pelo exército regular em Kiev. É apenas um meio de comunicação da frente, Região da independência de Donbass, que começou a se assemelhar à frente de guerra. A inteligência da autoproclamada República Popular de Donetsk denunciou o movimento de tanques, canhões autopropulsados ​​e obuses das forças de segurança ucranianas (RIA Novosti, Rússia). Na região de Rostov, que já está em território russo, mas a apenas um quilômetro da fronteira, uma bomba de artilharia explodiu – deixando uma cratera. Depois disso, “várias explosões” foram ouvidas no norte da cidade de Donetsk, que é controlada por rebeldes pró-Rússia no leste da Ucrânia. Isso foi afirmado por uma testemunha ocular à Reuters. O Centro Conjunto de Monitoramento e Coordenação do Cessar-fogo (JCCC, uma agência independente estabelecida conjuntamente pela Rússia e pela Ucrânia para garantir Conformidade com os acordos de Minskque coopera com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa) disparou pelo menos 300 morteiros contra a autoproclamada República de Donetsk.



10h50 – Stoltenberg: “A Rússia quer menos que a OTAN? ela vai ter mais

Novamente de Munique, da Conferência de Segurança, a intervenção do Secretário Geral da OTAN Jens Stoltenberg. “Se Moscou quer menos, a OTAN terá mais em suas fronteiras. “Se a Rússia quiser dividir a Otan, terá uma Otan mais unida”, disse ele em Munique. Em relação aos países que optaram por não se candidatar à adesão à OTAN, como a Finlândia e a Suécia, Stoltenberg salientou que respeitou a sua “escolha”, mas enfatizou que “ainda é possível uma excelente cooperação” com a OTAN. “A crise atual importa muito mais do que a Ucrânia”, ou seja, “as relações entre a OTAN, a Rússia e a União Europeia e a segurança transatlântica. Moscou está tentando virar a roda da história para trás “e quer limitar a influência da OTAN, mas deixe-me ser claro: não há membros de primeira classe da Otan no Ocidente e membros de segunda classe no Oriente”. A OTAN “fará tudo o que estiver ao seu alcance para defender” os estados membros da Europa Oriental.



10h30 – Novamente de Munique: carta de Stoltenberg a Lavrov

O Secretário-Geral da OTAN Jens Stoltenberg está atualmente baseado em Munique em Conferência de segurançaAgora, ele enviou uma carta ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, pedindo-lhe mais diálogo. Stoltenberg exortou a Rússia a entrar em diálogo no Conselho OTAN-Rússia para evitar conflitos na Ucrânia.



10h20 – von der Leyen: “Moscou quer reescrever as regras internacionais”

A presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, denunciou a existência de uma aliança entre a China e a Rússia para impor a “lei do mais forte” na Conferência de Segurança de Munique (ainda em curso ontem até amanhã). De acordo com von der Leyen, a Rússia também está tentando “reescrever as regras do sistema internacional”, mas uma intervenção militar na Ucrânia “pode ​​custar a Moscou um futuro próspero”..



A Presidente elogiou a unidade que a União Europeia e a NATO têm demonstrado até agora na resposta à crescente tensão entre a Ucrânia e a Rússia: “Conseguimos responder a uma só voz”, declarou, “porque partilhamos os mesmos valores”. como eu jogo nesta crise.”



09:00 – Militares ucranianos registram “primeira morte” em bombardeios no leste.



Um soldado ucraniano teria sido morto esta manhã por uma explosão de obus “durante o bombardeio dos separatistas”. A notícia, a ser verificada, foi transmitida pelo próprio exército regular de Kiev.

Por outro lado, a inteligência da autoproclamada República Popular de Donetsk denunciou o movimento de tanques, canhões autopropulsados ​​e obuses das forças de segurança ucranianas (de acordo com a agência russa RIA Novosti). Na região de Rostov, que já está em território russo, mas a apenas um quilômetro da fronteira, uma bomba de artilharia explodiu – deixando uma cratera. Depois disso, “várias explosões” foram ouvidas no norte da cidade de Donetsk, que é controlada por rebeldes pró-Rússia no leste da Ucrânia. Isso foi afirmado por uma testemunha ocular à Reuters. O Centro Conjunto de Monitoramento e Coordenação sobre Cessar-fogo (JCCC, uma agência independente co-fundada pela Rússia e pela Ucrânia e que coopera com a Organização para Segurança e Cooperação na Europa) registrou pelo menos 300 morteiros disparados contra a autoproclamada República de Donetsk.

8h45 – ‘Estado de emergência’ em Rostov para fugir de civis ucranianos



Cerca de trinta mil pessoas deixaram a autoproclamada República Popular de Lugansk e outras 10 mil partirão nas próximas horas. A maioria dos civis está indo para a região russa de Rostov, não muito longe, na fronteira com a Ucrânia: o governador da região, Valery Golubev, declarou estado de emergência para 10 moradores locais (8 italianos). Saiba mais sobre as autoridades de Lugansk.

8h30 – O líder de Lugansk, a segunda república separatista do Donbass, também pediu “mobilização geral”



Mesmo o líder da autoproclamada República pró-Rússia de Lugansk, em DonbassPouco depois, seu colega em Donetsk anunciou uma “mobilização geral” em seu território. O comandante Leonid Pasnik o estabeleceu com um decreto enviado pela Internet. Líderes de ambas as províncias separatistas em Donbass, a região pró-russa do paísEle declarou que “a evacuação de civis da área continua”, denunciando os “ataques” à noite. Até o momento, seis mil, incluindo 2.400 crianças, foram transferidas para acomodações preparadas na região de Rostov, no sul da Rússia. Esta manhã, os separatistas de Donetsk denunciaram as dezenas de tiros disparados desde a meia-noite em suas terras, enquanto os líderes de Luhansk denunciaram as violações do cessar-fogo. Notícias que não podem ser verificadas de forma independente: os dois lados trocam acusações regularmente. – que, no entanto, nos últimos dias, retirou parte de seus observadores da região – relatou um aumento nas violações do cessar-fogo no Donbass. READ Morreu instantaneamente, vídeo aterrorizante - Libero Quotidiano

15.07 – o líder dos rebeldes de Donetsk anunciou na “mobilização geral” do Donbass



cabeça autoproclamada República Popular de DonetskDenis Pushlin anunciou a mobilização geral. “Apelo aos meus concidadãos que estão presos para se apresentarem aos seus distritos militares. Hoje assinei um decreto de mobilização geral”, diz Pushlin por mensagem de vídeo. Repúblicas pró-Rússia, Donetsk e Lugansk, anunciou a evacuação temporária de cidadãos para a Rússia, na região de Rostov, começando com mulheres, crianças e idosos. Segundo Pushlin, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em breve ordenará que o exército lance uma ofensiva no Donbass para invadir o território das autoproclamadas repúblicas separatistas.

04.55 – De acordo com os Estados Unidos, Moscou mobilizou 150.000 soldados dentro e ao redor da Ucrânia



Mais de 40 por cento das forças russas estão na fronteira comUcrânia Um oficial de defesa dos EUA disse que eles estão agora na ofensiva e que Moscou lançou uma campanha de desestabilização. Os Estados Unidos, que estimam que a Rússia tenha estacionado mais de 150.000 soldados perto da fronteira ucraniana, notaram movimentos significativos desde quarta-feira. 40 a 50% estão em uma posição ofensiva. O funcionário disse a repórteres que eles estavam realizando manobras táticas nas últimas 48 horas.