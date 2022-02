“Ninguém voltou ao meio-campo na quarta-feira. Vlahovic? O que posso dizer…”

Massimiliano Allegri na conferência: “São três pontos importantes, tivemos que vencer depois de três empates. Viemos de partidas com muita energia física e mental, uma partida complexa, disse aos meninos que é importante vencer porque o Empoli é uma equipe que joga. No final do primeiro tempo tivemos Bonucci que não foi bom com a panturrilha, De Sciglio no banco não foi muito bom.”





Para um Scudetto, as chances mínimas de ganhar são 84 pontos. Em 84 você corre o risco de ganhar, em 85/86 você ganha. Não podemos chegar lá, não adianta fazer tantos discursos. Temos que seguir em frente para garantir um lugar na Liga dos Campeões no próximo ano. A cotação cai? Isso é impossível porque 3 de Ave Maria estão lá e vão brincar com isso. Preocupação com lesões, pois temos apenas 8 leitos na clínica, portanto, outro leito deve ser adicionado. Desculpe, mas há muitas lesões traumáticas. Vamos ver o que ele tem, temos que passar ilesos pelo jogo de quarta-feira em Florença. Vai ser um bom jogo, e depois há o regresso de Vlahovic. Eu teria me arrependido de não ter vencido esta partida porque a equipe deu tudo em campo. Então era importante levá-la para casa em quarto lugar. Eu não recebo ninguém na quarta-feira, então temos um a menos. Mas temos meninos que, se questionados, vão dar porque têm qualidade técnica. Temos 4 dias para recuperar as energias físicas e ir para Florença. Zacarias estava correndo, em uma mudança de direção ele escorregou e teve problemas com a telefoto. Deve ser avaliado.”





Vlahovic? O que eu digo que ele jogou mal? Fez um bom jogo como toda a equipa. Ajudaram-no e deram-lhe umas bolas bonitas: Cuadrado deu-lhe uma grande bola, Morata deu-lhe uma grande bola que ele sabia fazer tão bem. Hoje ele jogou melhor tecnicamente porque se moveu mais na frente. Deu menos pontos de referência. Ele deve melhorar como todo mundo, ele tem 22 anos: espera que ele tenha uma carreira impressionante. Para se manter em ótimos níveis, além da técnica, 90% faz a mente: é preciso trabalhar todos os dias, se sacrificar.