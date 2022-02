Neve nas planícies para o Carnaval! A mensagem chegou… ILMETEO.it

Clima: Neve nas planícies para o Carnaval! Acabei de receber a notícia…

O rugido repentino do inverno no carnaval traz neve para as planícies!Neve nas planícies para o carnaval! A notícia vem com a última atualização do tempo: onda de mau tempo é esperada na Itália A partir de sexta-feira, 25 de fevereiro E causando um agravamento considerável do clima em grande parte do nosso país, desta vez afetando também o Norte, que até agora tem sido muito menos afetado pelas perturbações e interrupções do inverno irregular.

O almoço estragado cobrirá quase toda a Itália no próximo fim de semana de Carnaval e, na verdade, já acabou Sexta-feira 25.

O vórtice do furacão que chega ao nosso país será impulsionado pelos ventos do Ártico E centrado em sua área de baixa pressão mínima entre o Mar da Ligúria e o Mar Tirreno, trazendo assim um mau tempo generalizado em todas as regiões italianas. Sexta-feira Esta pode ser uma ocasião para o mau tempo Norte, sábado Por isso Centro E Domingo Por isso Sul.

Evento meteorológico, já renomeado como furacão de carnavalPode ser muito encorpado e pode causar não apenas vento, chuva e trovoadas, mas muito mais. Neve até altitude muito baixa e, Atenção, Até as planícies internamente.

Partes da principal região do Adriático devem ser mais envolvidas nesse sentido Queda de neve em altitudes muito baixas Especialmente em Emília Romanha, Março E AbruzzoMas eles não vão falhar

Episódios de neve na Ligúria também, Piemonte, Lombardia E

Toscana.

Os detalhes só poderão ser avaliados nas próximas horas, principalmente por dois fatores: Primeiro, Vários formação mínima de baixa pressão A segunda é a entrada de ar frio em diferentes altitudes (1500 metros e 5500 metros).

Então esteja preparado para fazer um custo Fim de semana na companhia das condições de inverno, Tempo frio e mau tempo generalizado. O início da primavera pode ser uma ilusão.