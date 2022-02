Na segunda-feira os ventos também estão bravos na Itália

Os ciclones de inverno no norte da Europa são frequentemente devastadores e nessas horas permanece um estado de alerta vermelho da Inglaterra à Holanda e até da Alemanha, um quadro climático que é o pior em algumas áreas em 30 anos. Mesmo toda a região do Báltico permanecerá até amanhã sob a vigilância desses ciclones de inverno não tropicais, tão profundos e intensos quanto furacões de categoria 4: a escala de furacões Saffir-Simpson varia de 1 mínimo a 5 máximo, então a categoria 4 é um monstro furacão; A diferença entre essas tempestades do norte da Europa em comparação com um furacão é o diâmetro muito menor, caso contrário, esses distúrbios do norte da Europa também atingiriam a Itália com frequência, especialmente o norte. Apesar da grande distância das zonas de trânsito desses ciclones no norte da Europa, a atividade do vórtice polar vem causando ventos furiosos desde segunda-feira, desviando a corrente de jato para o Mediterrâneo.

No início da próxima semana, poderíamos ver ventos fortes como os da segunda-feira 7, exatamente duas semanas depois. Cerca de um mês após o equinócio vernal, que este ano cai em 20 de março, teremos ventos fortes do norte sobre a Sardenha, os Alpes e os Apeninos, com Fohn ou Vavonio que podem atingir Turim e Milão novamente. As tempestades mais poderosas sobre o nosso país podem atingir 100-120 km / h. A partir de segunda-feira, há outra passagem turbulenta sobre a região do Danúbio que deve trazer ventos furiosos, chuva e calor na Itália na terça-feira também 22 de fevereiro.