Na próxima semana, uma nova reviravolta nas previsões. தர ILMETEO.it anuncia novas surpresas de dados

Tempo: Na próxima semana, uma nova reviravolta nas previsões. Novas informações sugerem surpresas

EU ‘O centro do vento gelado que atravessa a Itália nessas horas encontra-se ainda no início da semana.

Na segunda-feira, 28 de fevereiro, esta depressão barométrica se moverá em direção ao centro Albânia e Macedônia E continuará sendo nosso vento frio sul-sul até terça-feira. O As previsões de médio prazo mudaram, o que é uma verdadeira recuperação: Algumas explicações até ontem apontavam para a possibilidade de uma nova perturbação grave no fim de semana de 5 a 6 de março, a porta do Atlântico para outros estímulos pode se abrir Molhado mas leve.

As previsões mudaram: os próximos dias verão intensos combates entre as massas de ar polar nos Bálcãs e na Europa Oriental e uma pressão assustadoramente alta no Mediterrâneo ocidental.

Até quinta-feira, 4 de março, a Itália pode estar a meio caminho entre esses dois números climáticos Frequentemente condições estáveis ​​e ensolaradas. Então, algumas ameaças podem ser vistas do Nordeste, e na sexta-feira um iceberg com raízes russas pode retomar seu caminho retrógrado, ou seja, pode entrar no Vale do leste para o oeste: essa é uma previsão ainda menos confiável, mas vai se abrir cenas de inverno no Norte.

Lá Neve no Vale do Pó O fim de semana de 5 a 6 de março? Uma chaminé? Ou realmente? O cenário será o resultado de um ímpeto paradoxal até os Açores anti-furacão Suécia: na parte oriental da alta pressão eles desembarcam de volta para a Itália. Correntes polares russas ou finlandesas, no entanto inverno. Sexta-feira, 4 de março Mapa do tempo, Obstáculo do leste ao vale do Pó?