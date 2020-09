O Ministério Público do Amazonas (MPAM) está acompanhando de perto o retorno dos estudantes às salas de aulas físicas em Barcelos, o primeiro Município do interior do Estado a retomar as aulas presenciais nas escolas da rede pública.

A Promotora de Justiça Karla Cristina da Silva Souza analisou e acompanha a implementação das medidas de prevenção do Plano de Ação de Retorno às Aulas Presenciais Pós-Pandemia e do Protocolo de Segurança das Escolas Municipais. Os documentos preveem medidas como a testagem de Covid-19 para todos os servidores da educação, a instalação de lavatórios em áreas externas das escolas, a verificação de temperatura corporal e o uso obrigatório de máscaras nas escolas. Os professores já passaram por testes de covid-19, antes do retorno.

"Eu fiz visita nas escolas pra acompanhar as medidas preventivas e protocolos sanitários adotados. Os materiais utilizados estão sendo adaptados, as salas de aula foram demarcadas, a capacidade foi reduzida e foi mantido ensino híbrido para as crianças que precisam cumprir a carga horária mas não retornaram presencialmente", relatou a Promotora de Justiça, que também inspecionou as escolas da zona rural no dia 12/09.

Segundo a Promotora de Justiça, os professores e técnicos de Educação, num primeiro momento, se mostraram resistentes ao regresso, mas, ao conhecerem detalhadamente as condições do retorno e os protocolos de segurança, aceitaram bem as medidas e abraçaram a ideia de voltar às aulas presenciais, ainda que de maneira gradual e com um termo de autorização para o retorno às aulas em meio à pandemia devidamente assinado pelos pais ou responsáveis pelos estudantes.

"Agora estamos tentando buscar maior adesão dos pais, tranquilizando-os e informando-os que as adaptações foram feitas e que é seguro enviar os alunos", observou Karla Cristina da Silva Souza.

Fonte - ASCOM MPAM

Fotos: MPAM