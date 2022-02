Morte e destruição com a Tempestade Eunice. Ventos a 190 km / h, imagens assustadoras »ILMETEO.it

Weather Video Chronicle: Death and Destruction with Storm Eunice. Ventos a 190 km/h, imagens assustadoras

lá Tempestade Eunice A Grã-Bretanha atingiu nas últimas horas com Rajadas de até 196 km/h Na Ilha de Wight, um recorde histórico da Inglaterra. O boletim meteorológico ao vivo confirma vários inconvenientes para os moradores, incluindo uma queda de energia que afetou pelo menos 400.000 casas.

Na Inglaterra, Holanda e Irlanda As vítimas também foram relatadas, especialmente por árvores caídas: um homem caiu no mar depois que seu barco foi atropelado no mar. para Londres Uma mulher morreu presa sob a queda de uma grande árvore. As outras vítimas estão sempre na Inglaterra sempre por motivos de ventos fortes. As imagens mais eloquentes vêm da Alemanha na área

Hamburgo, onde uma enorme onda atingiu a balsa (um hidrofólio). O barco estava navegando ao longo do Elba, não no mar. Acima de tudo, as pessoas a bordo reagiram abruptamente, deixando a sala varrida, com muita calma e serenidade. Felizmente, não houve feridos ou feridos (Vídeo principal)

A Polônia também é afetada, com ventos atingindo 140-150 km / h causando grandes transtornos na região de Cracóvia. Fotos lindas de um enorme guindaste que foi derrubado por um vento tempestuoso com furacões soprando.

De acordo com os especialistas,

A tempestade Eunice está entre as mais mortais nas últimas décadas para a Grã-Bretanha. Mas mesmo nos próximos dias, uma nova abordagem de grande turbulência não está descartada, capaz de favorecer o retorno do mau tempo no centro e no norte da Europa, com extremos generalizados e potencialmente devastadores continuando a se espalhar.