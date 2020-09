MANAUS, AM - O cantor Klinger Araújo, o Furacão do boi, morreu vítima de Covid-19, no início da tarde, desta terça-feira (29/09), no hospital da Samel, em Manaus. A informação foi confirmada pelo hospital.

Natural de Parintins, Klinger estava internado desde o dia 10 deste mês, no hospital da Samel.

O Furacão foi um dos primeiros incentivadores da divulgação da toada de boi, em Manaus. Em 2019, o bloco carnavalesco Fax Club, fez homenagem a Klinger Araújo, carnaval de Parintins.

Ele era esposo da cantora Vanessa Alfaia. A morte do cantor deixa em luto a classe artística amazonense.