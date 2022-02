Missões espaciais entre a Europa e a Rússia na balança – espaço e astronomia

Nada está adiado no momento: em 18 de março, o ônibus espacial russo Soyuz MS-21 terá que trazer três astronautas para a Estação Espacial Internacional, e em 30 de março, outra Soyuz, MS-19, terá que trazer dois russos e um e em 20 de setembro, espera-se que o lançamento traga a missão conjunta ExoMars, Agência Espacial Europeia (ESA) e Rússia (Roscosmos) a Marte.

Atualmente, todas as missões espaciais em nome da cooperação entre a Europa e a Rússia foram confirmadas, mas em um estado de grande incerteza, as agências espaciais de todo o mundo estão acompanhando os desenvolvimentos.

Assim, as operações continuam à luz do lançamento da missão ExoMars, que visa procurar vestígios de vida em Marte, graças a um trado construído na Itália. As operações em vista do lançamento devem começar em breve em Baikonur, base de lançamento da Rússia no Cazaquistão: lá o rover Rosalind Franken terá que ser integrado ao lander russo Kazachok, programado para ser transportado para Marte. O míssil russo Proton está programado para ser lançado da mesma base russa. Não há dúvida de que a ExoMars é uma missão com a qual a Europa e a Rússia estão intimamente ligadas, resultado de investimentos significativos e expectativas igualmente altas.

Por enquanto, também não há sinais de interrupção no programa de treinamento de astronautas, com cinco americanos previstos para ir à Rússia em março e três astronautas no Centro Espacial Johnson da NASA ao mesmo tempo.

A colaboração entre Estados Unidos, Europa, Japão, Rússia e Canadá também é um dos pilares do futuro da exploração espacial, com programas ambiciosos como a estação espacial Gateway dedicada a orbitar a lua e construir uma base na lua. Solo.

A bordo da estação espacial, onde as fronteiras políticas da Terra são indistinguíveis, estão atualmente quatro americanos, três russos e um europeu, o alemão Matthias Maurer.

De acordo com sua história de 20 anos decorrente da cooperação entre Estados Unidos, Europa, Rússia, Canadá e Japão, a estação espacial parece determinada a permanecer um símbolo de cooperação internacional suspensa a 400 quilômetros da Terra.