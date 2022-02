Milan, Leo: “Temos que começar forte contra a Udinese. Quero continuar assim” – Esportes

Milão, 23 de fevereiro de 2022 – Depois de meio erro na casa de Salernitana, Milão Ele quer totalmente voltar ao sucesso Contra a Udinese Pelo menos até o jogo de recuperação entre Bolonha e Inter, só deve estar presente na classificação. Carregar com os microfones da Milan TV Rafael Leão, Um dos homens mais relevantes do tabuleiro rossonero: O bom é que, quando você falha, você ganha pontos e progride em pontos. Contra a Udinese na sexta-feira temos que tentar novamente as coisas boas que fizemos contra o Salernitana e começar bem porque os jogadores fortes da Udinese estão nos forçando a ter cuidado. Jogaremos em casa diante de nossos torcedores e teremos mais uma chance de somar pontos e avançar na classificação.

Seu momento e os fãs

O avançado português falou então sobre ele Momento maravilhoso da forma: “Quero continuar a ter um bom desempenho e ajudar a equipa até ao fim. A confiança dos camaradas, funcionários e de todos que trabalham conosco também é um aspecto fundamental do meu crescimento. Gols, ajudas e jogadas vêm como resultado porque sinto que posso fazer a diferença. Leo então dirigiu um pensamento e agradeceu Fãs de rossonery: “Quero agradecer a todos eles. O refrão que me fazem é lindo – ele cantarola e sorri -. Uma das melhores coisas que você pode sentir quando é um jogador é ouvir os torcedores cobrando assim. Dá-lhe mais força e empurra-o para continuar a ter um melhor desempenho na competição.

