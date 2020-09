A primeira-dama Michelle Bolsonaro prestou queixa na última quinta-feira (24) contra a banda Detonautas. Ela afirma que está sendo vítima de injúria, calúnia e difamação, e pede que uma música do grupo seja retirada das plataformas digitais.

Michelle pediu ainda que a canção Micheque seja proibida de ser executada em qualquer lugar público ou privado.

A queixa da primeira-dama foi prestada na Delegacia de Crimes Eletrônicos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

A música que critica Michelle Bolsonaro foi escrita pelo vocalista do Detonautas, Tico Santa Cruz, e tem participação de Marcelo Adnet, que imita o presidente Jair Bolsonaro no início do single.