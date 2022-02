Mercadorias pegaram fogo, milhares de carros Porsche foram carbonizados

Sabe-se agora que os últimos dois anos não foram os melhores para o mundo do automobilismo. lá pandemia antes e crise do microprocessador Então, literalmente, colocou de joelhos um dos setores econômicos e industriais mais importantes, pois as vendas estão lutando para se recuperar e retornar aos níveis anteriores. Mas, como diz o velho ditado, “quando chove, flui”. navio queimando.

Na verdade, pode parecer estranho, mas outra tendência do setor automotivo vem de um Navio de carga queimando e fugindo No Oceano Atlântico, não muito longe da costa das Ilhas dos Açores. Na verdade, não é apenas uma carga: o navio tem 200 metros de comprimento e 32 de largura e destina-se a Transporte marítimo para carros E dentro dele abriga (ou melhor, abriga) um verdadeiro tesouro de carros dedicados ao continente americano.

Um navio está queimando no Oceano Atlântico, adeus aos carros de luxo

O embarque partiu do porto alemão de Emden em 10 de fevereiro, e deveria atracar em Davisville (EUA) em 23 de fevereiro, mas é improvável que consiga completar sua jornada. O fogo, que começou diretamente das anteparas e rapidamente se espalhou para outras áreas do navio, obrigou a tripulação a pedir socorro e Abandono de mercadorias e sua carga valiosa. A bordo, além dos 22 tripulantes, havia mais de 3.000 modelos de carros de todos os tipos, todos Grupo Volkswagen.

De acordo com a informação divulgada pela agência noticiosa, a carga do cargueiro que se incendiou era preciosa: segundo algumas reconstruções nos armazéns, estava “guardada”. Mais de 2500 Porsches; Mas de acordo com outras fontes, os carros Porsche eram “apenas” 1.100 carros, mas eram acompanhados por quase 200 Bentleys, além de Número desconhecido de Audi e Lamborghini. Em suma, independentemente da configuração de carga real, ainda é um verdadeiro tesouro automotivo que pode ter acabado sendo. O Tabelas de preços Porschee Bentley e LamborghiniComo se sabe, não é para todos os orçamentos e os danos causados ​​pelo incêndio deverão ultrapassar as dezenas de milhões de euros.

O proprietário do navio-tanque informou que, se o fogo permitir, Já organiza a recuperação de detritos E dentro de algumas semanas ele deve ser capaz de movê-lo para um lugar seguro dentro do porto. De acordo com algumas agências internacionais de notícias (como a Reuters, que transmite as declarações do capitão João Méndez Cabicas), o fogo teria devorado todo o navio e o fogo, que é alimentado por baterias de lítio em alguns veículos, está a ganhar força.

Queimando carros em mercadorias: o que acontece com quem os encomenda

Enquanto isso, do outro lado do oceano, eles aguardam ansiosamente as notícias. Qualquer pessoa que encomendou um carro há alguns meses gostaria de saber O que acontecerá com seu carro de corrida? E quanto tempo ele terá que esperar antes de poder sentar ao volante do Porsche ou Bentley que ele está esperando? No momento, é claro, não é possível dar notícias ou informações específicas, mas com referência ao que aconteceu no passado (Porsche, por exemplo, a heroína de seu protagonista esteve em um evento semelhante em 2019) é possível que o fabricante alemão já está preparando o que é necessário para Reconstrução de carros destruídos no incêndio.

A produção levaria algumas semanas (ou, na pior das hipóteses, alguns meses) para ser concluída, mas todos que encomendassem e comprassem um dos carros do cargueiro em chamas receberiam os seus dentro de meses. Sem ter que pagar nada, é claro.