Medicina da dor, três reuniões digitais multiprofissionais de compartilhamento de habilidades

Roma – Curso Webinar de Medicina da DorE a Três eventos promovidos pela Associação Italiana de Fisioterapia – AIFI Com o objetivo de estimular o diálogo formativo entre fisioterapeutas e demais profissionais do setor. As consultas incluíram os temas Dor e Reabilitação em Lombalgia e Dor e Reabilitação em Doenças do Ombro e Reabilitação da Mama Oncologia e foram moderadas por Donato Lancelotti, Andrea Torola e Tiziana Galli.

O objetivo das reuniões

Por que a fisioterapia tem um foco tão específico nesse tema?

“Este curso de webinars sobre dor – com conteúdo de altíssima qualidade – é uma das atividades exemplares que devem ser realizadas pela comunidade científica, que é Falamos sobre ciência e pesquisa de forma interdisciplinar– Responde Donato Lancelotti, Secretário Nacional de Aifi – É com orgulho que lembramos e confirmamos que este evento nasceu da iniciativa de dois anestesiologistas que buscaram a colaboração de Aifi. Além disso, esse tipo de colaboração não termina com o compartilhamento de evidências científicas, mas gera e direciona para a urgência que outros profissionais nos apresentam: Construir interações e caminhos multidisciplinares para atender às necessidades dos cidadãos. Caminhos em que a fisioterapia apoia o trabalho de outros especialistas no complexo percurso de diagnóstico, tratamento e reabilitação em que o cidadão não tem de estar sozinho.”

Os especialistas que intervieram

Durante as oficinas digitais, Rym Bednarova (Técnicas Minimamente Invasivas em LBP), Valerio Barbari (Physical Approach to LBP), Filippo Cacciola (Post-agute LBP Management through Therapeutic Exercises), Andrea Tomasi (Generation of Shoulder Pain )), Matteo Bendini ( Abordagem Física na Reabilitação do Ombro com Fisioterapias), Gianluca Zanier (Assistência por Ultrassom na Reabilitação do Ombro), Giulia Bongiorno (Eletromiografia de Superfície como Auxiliar na Reabilitação do Ombro), Helena Biancusi (Aplicações e Conformidade) com a Prática de Exercício Físico), Julia Ferraris (A Papel do Fisioterapeuta e Estratégias Terapêuticas no Câncer de Mama).

Última data vista postagem Luca MessilliIRCCS CRO da Aviano Chair, Clinical and Experimental Pain Medicine: “Durante meu relacionamento, experimentei uma combinação de Dor e reabilitação no setor da mamaO anestesiologista observou que “em 2022 não poderemos mais usar medicamentos sozinhos para reduzir a dor em mulheres que se submeteram à cirurgia de mama para que possam lidar com a Reabilitação do câncer. Hoje podemos e devemos realmente usar o que a tecnologia moderna nos oferece para chegar à origem da dor, que muitas vezes é a irritação de um nervo ou área muscular durante a cirurgia. Para isso, existem técnicas infiltrativas de neuromodulação – como a radiofrequência pulsada – capazes, nas mãos de especialistas, de retardar a entrega de impulsos dolorosos da área da cirurgia para o cérebro.”

“No IRCCS CRO em Aviano”, concluiu Miceli, “conseguimos disponibilizar essas técnicas para o processo de reabilitação graças à presença na equipe de Giulia Bongiorno, atleta de renome mundial e fisioterapeuta altamente experiente, que conversou conosco durante o webinar sobre análise cinética nesta doença.” Nosso objetivo também com esta série de consultas multidisciplinares é também criar uma medicina personalizada também no campo da reabilitação, específica e única para cada paciente, com base no desempenho motor preciso que eles são capazes de Faz.”