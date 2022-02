Manila Nazzaro, O Elenco vs Katia Ricciarelli? / “Temos que esperar pelo carma…”

amizade entre Manila Nazarote Katia Ricciarelli Eu terminei. Após a luta final, que aconteceu durante o episódio 43 do Big Brother Vip, a ex-Miss Itália e cantora de ópera ergueu um muro que, por enquanto, parece intransponível. “Dou meu coração, mas quando sinto que não posso ou sou miniatura, não adianta”Nazzaro disse durante o episódio com Alfonso Signorini. “Agora vamos fazer a santificação. Saí porque cheguei perto de SulliEram os restos mortais de Ricciarelli.

“Nos últimos meses, nos tranquilizamos. Eu sei que você não gosta de ficar perto de mim.‘, Manila foi adicionado ao cantor de ópera que concluiu desta forma – “Nós nunca podemos ser amigos novamenteclaro que não”. No dia seguinte ao episódio, entre Nazzaro e Ricciarelli, as coisas não mudaram até que a tripulação da ex-Miss Itália, em um post no Instagram, lançou uma escavação que poderia ser direcionada a Ricciarelli.

depois de lutar com Manila NazaroteE a Katia Ricciarelli Acabaram sendo indicados com David Silvestri e Natalie Caldonazzo e assim correram o risco de serem desclassificados no episódio seguinte. Enquanto isso, a equipe da ex-Miss Itália, em seu perfil do Instagram, postou novas fotos escrevendo uma legenda que, para os fãs, poderia ser interpretada como um insulto à cantora de ópera. “Às vezes você tem que deixar ir e esperar o carma agir…”, está lendo.



Então, entre Ricciarelli e Nazzaro, o relacionamento terminou definitivamente? Durante o dia de ontem, a cantora de ópera passou a maior parte do tempo em seu quarto enquanto Manila estava com Mirjana, Jessica e Lulu.

