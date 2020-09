O talento manauara Vinne Ramos, de 10 anos, representou o Amazonas neste domingo (27), na disputa contra outros 23 competidores para as semi finais ao vivo no The Voice Kids e passou para as finais com a escolha da dupla Simone e Simária.

De acordo com o cantor, ele aproveitou a pandemia para ensaiar e cantou a música Galopeira da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó.

O pequeno artista é a promessa do público de Manaus e já se apresentou com grandes nomes da música amazonense, como David Assayag, levantador de toadas do Boi Caprichoso.

Devido a pandemia do novo coronavírus, todos os participantes receberam em suas casas um kit completo que inclui desde celulares e aparelhos para captação de vídeo em alta resolução até microfones, fone de ouvido para retorno do áudio e backdrop para composição do cenário.