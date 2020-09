De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), mais de cinco toneladas de drogas e mais de 1.600 pessoas presas envolvidas com tráfico de drogas foram identificadas este ano.

O material que está sendo destruído foi pego em operação do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), no final de agosto, em Manaus. Foi a maior apreensão de drogas em via terrestre já feita na capital amazonense, totalizando 1,1 toneladas de maconha do tipo skunk.