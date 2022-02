Local em fibras enganosas, é por isso que

O anúncio foi retirado, mas as controvérsias persistem. A Ilíada aguarda as razões do júri que acolheu os pedidos de um dos concorrentes.

Tal momento para a Ilíada, apesar do grande sucesso de suas promoções e estratégias comerciais. Por último, mas não menos importante, a aquisição bem sucedida da Vodafone Italia.

De fato, nos últimos dias, especialistas indicaram que a operadora francesa ocupa a quarta posição de todos os tempos entre as maiores, tanto em termos de serviço quanto em padrões. Enquanto a Vodafone foi a melhor empresa pelo quarto ano consecutivo. Uma indicação não apenas do desempenho, mas também do quanto o desempenho realmente melhorou no ano passado. neste sentido, Empresas históricas Eles têm a vantagem da longevidade e adaptação fisiológica aos tempos. Além de uma boa estratégia de marketing, o Ilíada também inclui uma nova suscetibilidade a ofertas que não estão mais vinculadas à aceitação. Basicamente, o operador corrigiu seu principal defeito.

Pode ter sido uma questão de tempo até a última subida. A verdade é que a maioria dos utilizadores desenvolveu algum tipo de lealdade com as grandes empresas que, talvez, possa ser superada caso o casamento com a Vodafone se concretize. Em um ambiente ainda febril, entre desenvolvimento e marketingNo entanto, a Ilíada sofre um deslize inesperado. Aliás, diretamente na frente da promoção de seus serviços. O júri interveio e atendeu ao pedido de um concorrente sobre publicidade de fibra.

A Ilíada está no objetivo da Kodakun mostrar: O que está acontecendo

A Ilíada suspende o júri: porque o anúncio foi declarado enganoso

De acordo com a autoridade, a propaganda da Ilíada para fibra é enganosa. As razões para este momento são desconhecidas, embora quem fez o pedido parece ser. Será a WindTre, que foi identificada como “nossa concorrente” pela empresa francesa no comunicado oficial que deu a conhecer a história. O anúncio foi retirado após a pronúncia. No entanto, aguardando os motivos, Este é claramente mais um passo Um bilateral nas fibras que, entre os dois gigantes, não acontece há um dia. No outono, por exemplo, foi a Ilíada quem deu um exemplo de golpe publicitário para um concorrente, removendo a mancha.

Vodafone (novamente) bate a Ilíada: Para especialistas, a navegação é o melhor

Por seu lado, a “Ilíada” limitou-se a declarar-se estupefacta com a intervenção do júri, não tendo respeitado o dever de comunicar as características do espectáculo. A transparência não foi, ao que parece, suficiente para nos proteger do assédio. As razões devem indicar o motivo que motivou não tanto o pedido como a decisão. Mesmo porque o anúncio em questão é de curta duração e apenas algumas palavras. mas no final, Na verdade, pode haver um elemento controverso que causou o alvoroço. Na verdade, fala-se de um total de 5 Gbit / s a ​​15,99 euros por mês para sempre, mas apenas para clientes. Esse ponto pode ser 5 Gbit/s. Até a Adiconsum, há poucos dias, pediu esclarecimentos porque a declaração da Ilíada foi considerada incompreensível ou, em todo caso, incompreensível para o consumidor, e também incomparável com o que os concorrentes sugeriam. Vamos ver.