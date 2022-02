Livros de Poupança, Novo Aviso da Poste Italiane aos Proprietários

Cadernetas de poupança postal, os termos contratuais mudaram. Poste Italiane avisa os proprietários, vamos ver quais mudanças estão acontecendo.

Entre os produtos oferecidos pela Poste Italiane encontramos livros de poupança. São ferramentas úteis para pequenos poupadores, emitidas pela Cassa Depositi e Prestiti e garantidas pelo Estado italiano. Um grande número de cidadãos escolheu esta solução devido às muitas vantagens que oferece. eu não estou aqui Custos de abertura ou gestão, seguro e disponível em diferentes tipos para que cada poupador possa escolher a brochura que melhor se adapta às suas necessidades. Você se conectou recentemente ao Poste Italiane Extinção potencial de contas de poupança inativas E agora vem um Aviso prévio Em relação a brochuras e termos contratuais.

Livros de poupança, o que diz o aviso da Poste Italiane

Poste Italiane avisa os usuários que desde 25 de janeiro não está mais ativo Proposta SuperSmart 360 Dias. Além disso, apenas os titulares de brochuras inteligentes ou nomes regulares de uma só cabeça poderão se beneficiar do pagamento da ordem de pagamento no recebimento, indo a outras estações de correios que não a estação de abertura.

Outro relatório relacionado com o período de referência 23 de fevereiro/3 de março e 26 de março/5 de abril de 2022. Os proprietários de livreto inteligente e nome de papel comum devem respeitar um Limite de retirada Ao ir ao balcão. Na ausência de caderneta de caderneta e em estação de correio diferente daquela em que a caderneta é aberta, podem ser feitos saques máximos 1500 euros.

Tipos de ferramentas para escolher

Relembramos que atualmente é possível subscrever brochura inteligente A gerir online através do portal Poste Italiane e através da aplicação BancoPosta. A assinatura pode ser feita eletronicamente e será como se você estivesse sempre com suas economias. A alternativa, então, é brochura simples Com ele é possível sacar e pagar em todas as agências dos Correios também com Carta Libreto. Também é possível aprovar a pensão INPS e INPDAP e receber transferências bancárias depois de vinculadas a uma conta bancária ou postal. Finalmente, Poste Italiane me sugere brochuras para menores Projetado para ensinar às crianças a importância de economizar. Pode ser partilhado pelos pais, avós ou tios e pode escolher diferentes níveis de autonomia em função da idade do menor – até 12 anos, 12-14 anos e 14-18 anos.