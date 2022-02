“Livre a partir de meados de março. Licença verde e imposto de vacinação devem ser abolidos”

O professor Guido Zasi, ex-diretor de Emma e profundo conhecedor de Kovit, poderá tirar nossas máscaras no teatro comedor de pipoca a partir de 10 de março. O que você acha?

“Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então. A redução de infecções é rápida e é aconselhável remover gradualmente todas as restrições. Em poucas semanas, muitos não terão lógica.

Por que em algumas semanas?

“Os hospitais devem ser evacuados primeiro. Ainda temos cerca de mil pessoas em terapia intensiva e 14 mil pessoas no hospital por bócio, 70% das quais não foram vacinadas. Cada primeira dose vai na direção certa: ter 7-8 mil leitos evitáveis ​​não é muito aceitável quando ainda há milhões de pacientes que não podem ser internados no hospital.

Mas todas as restrições no exterior foram relaxadas e eles receberam menos vacinas do que nós.

“A Itália está definitivamente em uma posição melhor do que os outros, e é hora de aproveitar uma campanha de vacinação melhor. Eles nos colocaram em posição de elevar o nível.

No entanto, existem muitos desastres que apoiam o uso de máscaras.

“A máscara, como barreira física, é muito importante no transporte e nos locais de encontro. Os italianos têm bom senso e sabem exatamente onde usar e onde não usar.

No entanto, os alunos são forçados a usar mais seis horas por dia.

“Como os vírus são tão prevalentes entre os jovens, é importante considerar seriamente se o dever na sala de aula é mais apropriado, especialmente no verão, pois cria desconforto e como barreira torna-se menos essencial.

O dever de vacinar tornou-se um fator de conflito. Há rumores de que ele será removido assim que a emergência terminar, enquanto outros preferem mantê-lo até meados de junho. Mas No Vox se opõe.

“Não nos surpreende a baixa afluência. Teria sido importante se esta obrigação tivesse sido introduzida há três ou quatro meses. Agora não confia nos elementos das pessoas que se opõem à vacina ideológica.

E como estão as torres?

“Esperamos que o Omigran não esteja mais em circulação, graças apenas aos muito irresponsáveis, milhões de italianos vacinados”.

A obrigação deve ser mantida indefinidamente de qualquer maneira?

“Até 10 a 15 de março, até que as enfermarias sejam desocupadas, acredito que todas as vacinas ajudarão a reduzir o risco de propagação do vírus. um direito de passe verde. Deve ser arquivado na esperança de que não seja mais necessário.

Quando entramos em uma fase local?

“Quando temos certeza de que nenhum outro gênero virá. Estamos otimistas, mas não temos certeza.

Vamos todos tomar a quarta dose?

“Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então. Temos quatro a seis meses para decidir. No verão, ficará claro para todos em risco ou para certos grupos se é necessário um reforço anual e por qual vacina. Ele nos protege da doença, mas não da infecção, tentar controlar a infecção é um trabalho inútil para esse tipo de vírus.

Então ainda precisamos nos proteger?

“Claro. Agora temos que investir em medidas estruturais, intervenções não farmacêuticas. É preciso que todas as escolas adiram aos sistemas de ventilação e adotem soluções diferentes para manter o ambiente saudável. A próxima epidemia ou possível nova onda não deve nos ver despreparados e impedem a vida econômica e social.