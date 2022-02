LIVE TMW – Nápoles, Spalletti: “Eles são mais fortes que nós e eu sou inferior a Xavi”

O Napoli cai, claramente derrotado por 4 a 2 pelo Barcelona em Maradona. Em breve para comentar na conferência de imprensa antes Luciano Spalletti

Poderia haver efeitos psicológicos após esta derrota?

“Depois de alguns episódios, temos que ser honestos e dizer que eles são mais fortes do que nós. Certamente houve complicações para nós que exacerbaram essa diferença que estava e estava lá. Eu sou menos bom do que nós. Xavi, eu o parabenizo e eu “Sou realista. Certo, percebendo que sou inferior. Também lhe dou um presente e depois volto para saber qual é o nível que devo jogar contra outras equipes, em uma situação em que ainda jogo muito no que me diz respeito.” ”

Ele esperava uma habilidade diferente de interagir de seus pais?

“Esta noite deu tudo errado do ponto de vista dos ringues. Eles foram muito bons em apontar nossos erros, quando voltamos ao 2-1 quando restabelecemos as distâncias corretas, e logo em seguida fizeram o 3-1 antes de voltar para o vestiário. Essa é uma situação Está tudo a seu favor e do nosso ponto de vista colocamos em grande dificuldade. A construção baixa pega muito a bola. Não podíamos perceber que poderíamos gerenciar algumas saídas de maneira diferente. Lamentamos , a atmosfera está definida em Nápoles esta noite. Tivemos muito para trazer todos de volta ao campo e lamentamos duplamente por não sermos capazes de administrar a partida.”



O que aconteceu no primeiro gol?

“Queríamos fazer uma troca curta, mas houve um mal-entendido e jogamos mal. Eles repetiram isso, você poderia ter corrigido as coisas cometendo um erro tático, mas não conseguimos. Com a velocidade que eles têm. campo é difícil de pegar. Essas coisas acontecem, você tem que controlar e seguir em frente. Às vezes, movendo a bola em um escanteio, marcamos um gol, desta vez seguramos. Fui eu quem pediu para ganhar um canto de futebol como este.”

Nos apitos em Insigne

“Ouvi alguns, alguns estiveram lá. Esta noite o menino mostrou que se importava, mesmo no pênalti ele foi corajoso. Eu li as vaias mais como uma reação à decepção por parte dos fãs.”



A equipe tem uma diminuição na agressividade?

“Existem algumas corridas que não combinam com suas características, lá você tem que ter uma atitude diferente, mas nem sempre consegue. Pode depender de muitos fatores, em Cagliari a fome de salvação foi mais vista. Esta noite fizemos o que Nós tínhamos que fazer isso de um ponto de vista tentando jogar o jogo, e então havia esses episódios que apareciam em nós toda vez que voltávamos ao equilíbrio no decorrer do jogo. Cometemos muito mais erros do que eles quando tínhamos a bola, eles eram melhores do que nós em executá-la.”

O Napoli sai das copas em fevereiro. Qual é o sinal?

“É um sinal de que perdemos alguns jogos, mas não vejo como um sinal definitivo. Vamos sacar as somas no final da temporada avaliando tudo um pouco, e agora temos tomar nota do que está acontecendo fazendo as análises corretamente sem se envolver emocionalmente, porque ainda estamos jogando muito” .

00.10 Encerramento da coletiva de imprensa de Luciano Spalletti.