LIVE MN – AC Milan – Udinese (1-1): Mais um erro do árbitro, depois de Serra aqui Marchetti (e VAR)!

– Mais um erro do árbitro que tira a vitória do Milan: Após o famoso episódio de Serra contra o Spezia, desta vez o diretor da partida Marchetti e o VAR não viram um toque claro da mão de Udogie marcando o gol de 1 a 1.

94′ Amarelo Liao para protestos.

93′ Minyan salva o Milan: Soberbo na entrada da área de Deulofeu, o francês desvia para escanteio.

90′ Cinco minutos de recuperação.

89′ Mudança na Udinese: Fora de Arslan, Dentro de Gagallo.

85′ A alternativa em Milão: fora de Diaz, dentro de Daniel Maldini.

82′ Canto para o Milan: Romagnoli tentou com a cabeça, Silvestri impediu sem maiores problemas.

77′ Amarelo também para o sucesso.

76′ Diaz encontra Liao bem na área: Silvestri salta português com um cabeceamento, mas Pablo Mari liberta a cabeça e defende o golo da Juventus.

74′ Rebic perde uma bola ruim e manda Pereira, que tenta virar a direita, salva Maignan.

73′ Aviso de Molina.

69′ Rebic recebe cartão amarelo.

66′ Desenha as mãos!!! Um gol de Udogie que em Scrum venceu Minyan de dentro da grande área. Parece que o jogador da Juventus está tocando a bola com o braço.

65′ Troca dupla em Milão: Messias e Giroud saem, em Saelemaekers e Rebic. O primeiro atacante será o croata.

65′ Substituição na Udinese: fora de Beto e vitória por dentro.

64′ Theo Hernandez é pego por Molina que entra na área e procura Beto, mas Tomori é muito bom em antecipar o atacante da Juventus.

62′ Udinese ainda aparece na frente com chute de Picão, Mainian repele no meio.

61′ A Udinese começou a se recuperar melhor que o Milan, que teve dificuldades no início do segundo tempo.

59′ Pênalti da Udinese da ala direita, na bola de Deulofeu: passe cruzado para a área, liberando Giroud de cabeça. A bola que chega a Arslan, que chuta da esquerda da entrada da área, acaba de sair.

55′ Dupla mudança na Udinese: fora de Ziggler e Macengo, dentro de Odoji e Pereira.

49′ Cartão amarelo para Picão por uma falta grave em Lião. Os portugueses ainda estão no chão para um chute no joelho.

45′ A retomada do jogo está em andamento! Sem mudanças nas duas equipes.

– Ele lutou forte no primeiro tempo no San Siro entre Milan e Udinese. Para decidir a partida no momento, Rafael Leão que, com a ajuda de Tonali, derrotou Silvestri aos 29. Os rossoneri jogaram a partida, mas os friulanos se defenderam bem, deixando pouco espaço e tentando se tornar perigosos no início do segundo tempo ou com alguns cruzamentos de Beto.

46′ O fim do primeiro tempo.

45′ Um minuto de recuperação.

41′ Arslan coloca uma bela bola na área de pênalti para Beto que pula mais alto que Tomori, Mainian repele no meio.

40′ Após a intervenção da equipe médica rossonera, Liao voltou a campo.

39′ O problema no tornozelo de Leo após uma má intervenção de um jogador da Udinese. Bewley manda Rebek se aquecer.

34′ Grande ideia Diaz ceh o adversário salta e passa um belo passe para a área para Messias que, no entanto, aguarda o pontapé de canto na hora da conclusão.

29′ GOOOOLLLLL!!! LEAOOOOOOO!!! Um passe brilhante de Tonali para o português que controla a bola na grande área, vence o duelo físico com Becao e depois bate Silvestri para chegar a um ajuste perfeito para a direita.

27′ Diaz encontra a Calábria em boa forma. O lateral tenta a direita na entrada da área, mas o remate termina na esquerda de Silvestri.

20′ Belo toque de filtro de Diaz para Leão tentando inclinar para a esquerda, bola para o lado nem tanto. No entanto, o auxiliar de Marchetti levantou a bandeira para assinalar o fora-de-jogo português.

17′ Amarelo para Perez por falta no meio-campo. Fortes protestos dos rossoneri com o árbitro Marchetti que não deu a vantagem enquanto Messias corria para o gol.

15′ O Milan é quem faz o jogo e mantém a posse de bola nesta primeira parte da partida, mas a Udinese fecha bem e retoma rapidamente.

12′ Deulofau recebe a bola pela direita, foca e remata com o pé direito de um ângulo estreito, bola muito alta.

7′ Outro ponto à direita da Udinese enquanto Picao procura Beto na área, Tomori o antecipa em um deslize de escanteio.

3′ Belo cruzamento da direita para Beto, que espera todos com a cabeça, e não há problema para Minan, que repele sem problemas.

0′ A partida começa: a primeira bola do Milan!

– A partida, inicialmente marcada para as 18h45, foi adiada por cinco minutos em sinal de protesto contra a guerra na Ucrânia. A decisão foi tomada hoje pela FIGC.

amigos e amigas Milannews.itBem-vindo ao San Siro, onde Milan e Salernitana entrarão em campo em breve na 27ª rodada da Série A com vitórias, derrotas e empate nos últimos três jogos do campeonato, e estão em 16º com 25 pontos (com dois jogos a menos). Então fique com a gente para não perder a emoção dessa partida!!!

Confira as escalações oficiais das duas equipes:

Milão: Megan. Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Casey; Messias, Diaz, Lião; Jerrod. Disponíveis: Tatarosano, Mirante, Toure, Castelligo, Rebec, Kalolo, Florenzi, Maldini, Krunic, Bakayoko, Gabia, Sailimakers. Treinador: Bewley.

Udinese: Silvestre. Picão, Pablo Maro, Perez; Molina, Arslan; Wallace, Macengo, Zieglar; Deulofeu, Peto. Disponíveis: Badelli, Gasparini, Sucesso, Gagalo, Odoji, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorowski, Pereira, Sobi. Treinador: Cioffi.