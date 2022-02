Líderes russos receberam ordens para invadir

A crise entre o Kremlin e o Ocidente está ficando mais complicada a cada hora, enquanto a Bielorrússia adverte que as forças de Moscou permanecerão em seu território mesmo após o fim dos exercícios conjuntos. E a O tiroteio continua em DonbassSeparatistas pró-Rússia acusaram as forças de Kiev de matar dois civis, o primeiro desde que os combates recomeçaram na região.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alerta que qualquer incidente desse tipo provavelmente levará a “consequências irreparáveis”. Justamente por isso, na nova conversa telefônica que ocorreu entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente francês Macron, os dois concordaram que Trabalhe na desescalada, começando diretamente com o cessar-fogo no leste da Ucrânia. O Kremlin confirmou o anúncio do Eliseu, após o qual o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, também falando com Macron, disse que apoiava a “submissão imediata” do armistício convocando urgentemente a reunião da troika. ”, que inclui Ucrânia, Rússia e a Organização para Segurança e Cooperação na Europa. À noite, Macron e Putin tiveram uma nova conversa telefônica de uma hora.

No entanto, os avisos publicados pela inteligência dos EUA através da mídia diminuíram as esperanças de uma solução diplomática. A CNN diz que os russos já mobilizaram 75% de suas forças convencionais para um local de ataque, enquanto o correspondente de segurança nacional David Martin da CBS diz Líderes russos já receberam ordens para invadir A Ucrânia está desenvolvendo os planos necessários. Uma declaração que vai além da declaração feita algumas horas antes pela vice-presidente Kamala Harris, segundo a qual, agora, “Putin tomou sua decisão”. E para a profecia desastrosa do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, para o qual Moscou está planejando “a maior guerra na Europa desde 1945”.

“Não há razão para a Rússia atacar ninguém”, respondeu Peskov, pedindo aos países ocidentais que “voltassem a ser razoáveis”. Mas as declarações do governo bielorrusso, segundo as quais a Rússia deixará suas forças no país vizinho mesmo após o término dos exercícios conjuntos de dez dias, certamente não ajudam a aliviar a tensão. De fato, o ministro da Defesa da Bielorrússia, Viktor Khrinin, adverte que Moscou e Minsk decidiram formar “uma força de trabalho adequada, pronta para lutar, se necessário”. As declarações que o Eliseu informou que Putin ia negar em seu encontro com Macron. Enquanto isso, de Washington, Joe Biden realiza reuniões do Conselho de Segurança Nacional A viagem que deveria levá-lo a Wilmington pelas próximas horas foi cancelada – por um assunto de família.