Liberdade, Natureza e Qualidade no “Novo Mundo” Tell Lineapelle

Quer voltar à liberdade. Redescubra a natureza, beleza, qualidade e durabilidade. É uma síntese 99que encerrou hoje, 24 de fevereiro, em Milão e apresentou por alguns dias um recorte do “novo mundo”, pós-pandemia, onde moda E o estilo domina a cena.

O último dia da feira abriu com os ventos da guerra, o que certamente não é bom nem mesmo para o mercado do couro, ainda empenhado em responder às complexidades associadas à pandemia. ao mais importante Experiência em negócios Para fornecer couro, materiais, acessórios e componentes de moda e luxo, apresentou-se Mais de 960 expositores (distribuída em 6 pavilhões) de 31 países recebeu mais de 13.000 suítes em seu pavilhão compradorDesigners Consultores Criativos.

foto 2 de 2



Os visitantes asiáticos estiveram necessariamente ausentes, destacando-se as entradas de França, Espanha, Estados Unidos, Turquia, Alemanha, Reino Unido e Portugal.

“Esta edição de Lineapelle – para o Chefe de Lineapelle Gianni Russo – que apresentou as tendências da primavera-verão 2023 e confirmou seu domínio O papel de referência no contexto das feiras para a indústria da moda e do luxo Representou um mercado cada vez mais seletivo, orientado para a busca da máxima qualidade e o máximo de serviço.”

Todos os eventos que se seguiram enriqueceram o conteúdo de Lineapelle 99 com uma importante visão inovadora na perspectiva de Cor verde. Começando com A New Point of Materials, a segunda edição de um projeto evolutivo que permite conhecer a jornada verde tangível do couro, materiais têxteis e tecnologias do ponto de vista da inovação responsável. O grande interesse pelas amostras de couro, materiais e acessórios para o verão 2023 apresentados nas três áreas de tendência têm sido os protagonistas dos habituais e esperados seminários de aprofundamento. Acesso de refletores, com alto nível de interação e engajamento social, para o projeto Transformation to Regenerative Mobility, resultado de uma colaboração de dois anos entre a Lineapelle e a Hyundai Transys que levou ao desenvolvimento de um carro conceito com interior em couro, um design futurista exemplo de “mobilidade regenerativa”. Por fim, sucesso também para o couro e seu espaço circular, uma exposição dos mais importantes projetos empresariais associados ao caminho circular do couro e da fabricação italiana.

Também bom para a segunda edição do Bordo Laboratório, feira comercial e conceito digital dedicado a Fontes Um dos artigos de couro que você promove Assopellettieri e Lineapelle. “Concluímos com sucesso e satisfação – Comentários do Presidente da Assopellettieri Franco Gabrielli – Mipel Lab 2ª Edição que é, neste momento, uma referência internacional para quem quer produzir artigos de couro de luxoou. A parceria com a Lineapelle provou ser mais uma vez vencedora e estamos prontos para persegui-la também em Nova York, Londres e Xangai em nome dessa sinergia.”