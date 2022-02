Liberação, taxa de internação é 9 vezes maior para pessoas não vacinadas

A taxa de hospitalização para pessoas não vacinadas com mais de 12 anos de idade (380 por 100.000) é cinco vezes maior do que as vacinadas com curso completo de 120 dias (84 por 100.000) e 9 vezes maior do que as vacinadas com as vacinas (41 por 100.000) . Esses são os dados contidos no relatório ampliado do Instituto Superior de Saúde (edição), divulgado hoje, que acompanha o acompanhamento semanal. A taxa de mortalidade (24/12/2021/23/01/2022) para os não vacinados é cerca de 19 vezes maior quando vacinados com a vacina de reforço (6 óbitos por 100.000 habitantes) durante a internação em terapia intensiva (31/12/2021 – 01 /30/2022) 20 vezes maior para os não vacinados do que aqueles com a dose de reforço.

“Finalmente, vemos a curva de infecção dobrar para o lado direito: Acho certo olhar com confiança para as próximas semanas. Nossa comunidade nacional está à altura do desafio da comunidade científica. Vacinas e reforços funcionam muito rápido.” Assim, o Ministro da Saúde, Roberto Speranzaem uma conferência de trabalho.

“Nas últimas semanas, houve uma diminuição no número de casos notificados, internações e internações na unidade de terapia intensiva”. Isso foi confirmado pelo Instituto Superior de Saúde em seu relatório ampliado que acompanha o monitoramento semanal. A proporção de casos notificados com quadro clínico primário assintomático, cerca de 73%, aumentou ligeiramente na última semana, enquanto a média de idade das pessoas notificadas nos últimos 14 dias é de 37 anos, estável em relação à semana anterior.

De 24 de agosto a 16 de fevereiro de 2022, foram notificados 218.857 casos de reinfecção (3% de todos os casos notificados). Na semana passada foi de 3,2%, ligeiramente abaixo da semana anterior (3,4%). Desde o passado dia 6 de dezembro (início da propagação do Omicron), foi detetado um risco acrescido de reinfeção (valores significativamente superiores a 1) naqueles que recuperaram da Covid-19 há mais de 210 dias; Se ela não foi vacinada ou foi vacinada com pelo menos uma dose por mais de 120 dias; No sexo feminino em relação ao masculino (devido ao aumento da triagem), na faixa etária de 12 a 49 anos e em profissionais de saúde. Isso é o que emerge do relatório expandido da Estação Espacial Internacional.