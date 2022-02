Liao não é suficiente para Beuli

Roma – Depois dos pares de Salerno, aquele queUdinese: O Milão Ele está restringindo seu heroísmo dramaticamente. Jogar o Leão de herói não é suficiente CavilhasE a Cioffi Ele tira o cartão de Udogie do banco no segundo tempo e marca o precioso gol de empate para o gol de redenção, deixando o San Siro nervoso nas arquibancadas e no campo: não é o melhor para os rossoneri com o clássico da Copa da Itália na frente agora e o desafio com o Napoli.

Gigante Tomori, Liao marcou como atacante Milan faz a partida, Udinese recomeça perigosa: Beto bate a cabeça perto de Minyan, depois coloca um remendo Tomori No passe de Picão novamente para os portugueses. Quando o ex-Deulofeu entra no jogo, uma cruz perigosa não encontra companheiros. Os rossoneri controlam a bola, mas encontrar espaços na defesa da Juventus é complicado, Tomori ainda é decisivo para Beto no meio da área. Pérez Ele derruba Brahim Diaz, é o primeiro amarelo da partida, mas protesta contra o poder do Milan: a Calábria foi jogada em um espaço aberto sem adversários, o apito de Marchetti roubou a vantagem e mesmo que ele não tenha marcado um gol como Sierra com Spezia , ele ainda nega “um ato muito perigoso. É um sinal, Lião Aquece-se com uma saída diagonal um pouco à esquerda, depois é Pablo Marie quem salva tudo em Tomori em um reinício rossonero muito sério, chegamos a meia hora com passe do Milan: Calabria abre para Tonali, cruz para Leo que largou Picao e com um grande parada e um toque de minuto a seguir, frustra a saída desesperada de Silvestri. Golos Como verdadeiro ponta-de-lança dos portugueses, os protestos da Juventus exigindo uma falta ao defesa são inúteis. A reação da Udinese veio em um cabeceamento do centro de Beto e em um cruzamento de Deulofeu, e em ambos os casos Maignan dominou sem problemas. READ É repetido em 15- Corriere.it

sobre o mesmo tema Milão Berlusconi volta ao San Siro, torcedores do Milan aplaudem e agradecem

Tomori no Beto, continue. Odege entra, decisivo: Udinese no par Começa novamente sem mudanças e com a Udinese protestando frequentemente contra a intervenção de Tomori precisa Na área, o português cai ao chão depois de parar mal a bola, e as imagens mostram uma clara intervenção do defesa na perna junto à grande área, mas continuamos. Ele vira na frente e Leão, já machucado por uma pancada no final do primeiro tempo, tem que se recuperar após ser nocauteado por Becão – amarelo sagrado. Entrada Odoji Pereira dá outras energias a Friulian, e manda primeiro e depois Picão e depois se aproxima de um empate de dentro da região, e aí Molina é quem desperdiça tudo sozinho na frente de Minyan com Theo Hernandez ganhando a intervenção. O sucesso de Beto é mais uma mudança de Cioffi, com a resposta de Pioli: Messias e Giroud fora, Saelemaekers e Rebic dentro. Aos 66′ Efeito bônus da Udinese: movimentação confusa na área, chute de Deulofeu desviado, capotado Pereira Udogie começou Romagnoli, toque sujo – aparece primeiro para o defensor e depois imperceptível para a bola recém-entrada – e a bola que vai em linha reta sem que Maignan faça nada. monitoramento mouse Quem não achou nada errático, tudo seria reconstruído para o Milan correr para a frente: amarelo em Molina e um sucesso, Liao também passa o goleiro de cabeça, mas vê Pablo Mari ser derrubado, chegando à final com a maior chance, no entanto , da Udinese: Minyan se opõe ao excelente direito de Deulofeu de limpar o gol soberbo do primeiro contra o catalão em plena recuperação. Alarido final, no apito final o árbitro cercou os torcedores do Milan com a intervenção de Pioli, um Milan nervoso que não conseguiu escapar. READ Nápoles, Spartak, Moscou, Rui Vitoria com muitos na