Lazio x Porto, UEFA Europa League: histórico de torneios, estatísticas e jogos anteriores

O Porto está empatado na fase de apuramento após uma vitória por 2-1 sobre a Lazio, que aposta no fator casa para apurar-se para os oitavos-de-final da UEFA Europa League.

Ambas as equipas ficaram desiludidas perante o seu público no jogo da 6ª jornada das respetivas fases de grupos. A Lazio empatou 0-0 com o Galatasaray em Roma, terminando em segundo no Grupo E da UEFA Europa League, enquanto o Porto perdeu por 3-1 com o Atlético de Madrid na quinta fase de qualificação da fase de grupos da UEFA Champions League. Por rodada às suas custas.

A Lazio assumiu a liderança na primeira mão com Matteo Zakagni (primeiro golo na Europa), mas antes do intervalo Tony Martinez marcou, perdendo por 2-1. O jogador espanhol também não marcou no torneio da UEFA.

Esta é a segunda vez que os dois clubes se encontram em um torneio da UEFA. Na primeira meia-final da Taça UEFA de 2002/03, o Porto de José Mourinho derrotou a Lazio de Roberto Mancini por 4-1 na primeira mão em Portugal e empatou 0-0 em Roma. Ele derrotou o time do Celtic na final em Sevilha para ganhar a Taça do Porto.

A Lazio não perdeu em casa frente a adversários portugueses e venceu cinco dos últimos cinco jogos, mais recentemente por 2-0 frente ao Sporting CP na fase de grupos da UEFA Europa League 2011/12.

O Porto defrontou uma equipa italiana 37 vezes, com registo de 12V 10E 15D. Fora de casa, seu recorde V4 E4 D9: A última viagem à Itália terminou 1-1 neste AC contra o Milan. No Estádio Olímpico, o seu registo é de 1V 1E 1E com vitória e derrota frente à Roma e um empate frente à Lazio.

O registo da Lazio em eliminatórias contra adversários portugueses é de 3V 2D, enquanto o registo do Porto contra italianos é de 7V 4D. O Porto perdeu as duas últimas finais europeias para a Itália: 2-1 frente à Juventus no troféu do Mundial de 1984 e 1-0 frente ao AC Milan na Supertaça Europeia de 2003.

Lazio – Porto: As últimas atualizações

A posição do formulário

Lácio

Serie A Na época passada, a Lazio, do novo treinador Mauricio Sarri, regressou à equipa da UEFA Europa League pela nona vez (recorde partilhado). Em 2020/21, a Lazio, treinada por Simone Inzaki, disputou a UEFA Champions League, contudo, foi eliminada na 16ª jornada pelo então campeão Bayern de Munique (1-4, 1-2). a)

A Lazio perdeu por 1-0 para o Galatasaray no seu primeiro jogo do Grupo E da UEFA Europa League, mas ficou invicto, somando seis pontos (2-0, 3-0) frente ao Locomotive Moscovo e dois pontos (0-0) frente ao Marselha. . , 2-2 a) fechou o grupo três pontos mais favoravelmente do que a equipa ala frente à Turquia antes de ir para dentro do 0-0 na sexta jornada.

• Finalista da fase final da Taça UEFA de 1997/98 e derrotado pelo Inter, PianoCholestei participa pela sétima vez nos oitavos-de-final da UEFA Europa League. Foram eliminados pela última vez na 32ª jornada de três dos seis jogos anteriores, incluindo as suas melhores atuações no torneio frente ao Sevilha em 2018/19 (0-1h, 0-2a), 2012/13 e 2017/. 18 Eles avançaram para o final do trimestre.

Registo caseiro da Lazio V5 E2 D4 na fase a eliminar da UEFA Europa League. PianoCholeste não sofreu golos em nenhum dos seus três jogos em casa até agora nesta temporada (1V 2V).

A Lazio tinha quatro pré-eliminatórias e cinco partidas quando saiu de casa na primeira mão. No seu caso mais recente, eliminou o FCSB 32 (0-1 f, 5-1 em casa) na ronda da UEFA Europa League 2017/18. O seu registo depois de um empate 2-1 foi 1V 1E: 1995/96 Taça UEFA (0-2 h), eliminatória da UEFA Champions League de 2001 frente ao FC Copenhagen / 02 (02 h) frente ao Lyon. 4-1c).

Porta

O Porto terminou em segundo, cinco pontos atrás do campeão Sporting CB no campeonato português 2020/21, e avançou para os quartos-de-final da UEFA Champions League, onde foi eliminado pelo atual campeão Chelsea em dois jogos disputados em Sevilha (0-2 horas). , 1-0d).

O Porto conquistou apenas cinco pontos na fase de grupos da UEFA Champions League esta temporada – menos oito do que na época passada -, mas terminou em segundo no Grupo B, atrás do Liverpool na última jornada. No entanto, o português, que perdeu por 1 a 3 para o Atlético no Estádio do Drago, terminou em terceiro, um ponto atrás do Milan, que teve sua única vitória do grupo (1 a 0 em casa no terceiro dia).

Esta é a sexta vez que o Porto joga nos oitavos-de-final da UEFA Europa League. Vencedor do seu primeiro jogo na época sob a orientação de André Villas-Boas em 2010/11, perdeu três vezes em 32 jornadas, derrotando-o apenas em 2013/14 quando perdeu nos quartos-de-final para o futuro. Campeões de Sevilha (1-0 h, 1-4 d).

Porto A UEFA venceu os seus três primeiros torneios no estrangeiro na fase a eliminar da Liga Europa (novamente em 2010/11), mas não venceu os sete jogos seguintes e perdeu os últimos três. Além disso, não venceu a fase a eliminar do Campeonato da Europa por 5-2 frente ao Spartak Moscovo na segunda mão do trimestre 2010/11 (4E 11E).

Porto tornou-se 35 vezes 43 vezes depois de vencer em casa na primeira mão. Quando venceu por 2 a 1, seu saldo foi V3 S2. Os golos fora de casa da época passada frente à Juventus foram comparados com os 16 (1-1 f) na ronda 2003/04 da UEFA Champions League frente ao Manchester United, pouco antes da vitória final sobre José Mourinho.

Mudança no plantel da UEFA Europa League

Lácio

entre: Andre Anderson, Joan Cabral (Sports CB, Crédito), Dimitrije Kamenovich

sair: Tommaso di Fusco (Cosenza, empréstimo), Gonzalo Escalante (Alavés, empréstimo), Vedat Muriqi (Maiorca, empréstimo), Michele Riosa (Ascoli)

Porta

entre: Galeno (Praga), Ruben Semedo (Olympiacos, crédito), Stephen Eustachio (Pasos de Ferreira, crédito)

sair: Jesus Corona (Sevilla), Luis Diaz (Liverpool), I (Dallas, empréstimo), Sergio Oliveira (Roma, empréstimo)

Links e interesses

O treinador do Porto, Sergio Concio, jogou pela Lazio de 1998 a 2000 e depois novamente em 2003/04. Durante a sua primeira paragem na Lazio, ganhou a Taça das Taças, a Supertaça Europeia, a Serie A e a Taça de Itália.

• Philippe Anderson, da Lazio, disputou dez jogos em todas as competições pelo Porto por empréstimo em 2020/21.

O defesa do Porto, Evan Morgano, disputou nove jogos da Roma A em Itália pela Roma em 2018/19, mas não jogou nada frente à Lazio.

• Sergej Milinkovic-Savić (Lázio) e Marko Grujich (Porto) jogam ambos pela selecção sérvia.

Kruzik e Lucas Leva, da Lazio, jogaram juntos pelo Liverpool de 2016 a 2018.

Em janeiro, o internacional cabo-verdiano Joan Cabral ingressou na Lazio por empréstimo do Sporting CB com quem venceu o Campeonato de Portugal 2020/21. Em janeiro de 2021 marcou dois golos como suplente na meia-final da Taça da Liga, que venceu por 2-1 ao Porto.

Galen, que se juntou ao Porto em Janeiro, é o melhor marcador da antiga equipa da UEFA Europa, com seis golos pelo Praga no Outono.

Este é o 78º jogo da Lazio na UEFA Europa League (desde a fase de grupos). O Villarreal (88) é o único jogador com mais jogos no torneio.

Pênaltis

Lazio nunca chegou a um pênalti em uma partida da UEFA.

• Registo do Porto em grandes penalidades na UEFA W1 S2:

3-5 V Sampdoria, quartos-de-final da Taça UEFA de 1994/95

8-7, Copa Intercontinental de 2004 contra Ones Caldas

1-4 v Schalke, 2007/08 UEFA Champions League Ronda 16

