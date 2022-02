La Verna o protagonista da coluna Geossítios da Toscana: entre ciência, história e mito

Com o primeiro episódio dedicado a La Verna (Arezzo), a coluna de vídeo é sobre sítios geológicos da Toscana, que nasceu de uma colaboração entre a Fundação de Geólogos da Toscana e Stefano Farinelli, Geólogo e promotor de questões ambientais. Uma série de temas que terão como foco a geologia e a interação entre o homem e o meio ambiente após os impactos do desenvolvimento sustentável. Um formato de chave simples, para envolver o maior número possível de pessoas na descoberta das ciências da Terra e, em particular, do território da Toscana.

“Há algum tempo, com minhas reportagens em vídeo, tento disseminar informações naturais/científicas usando uma linguagem simples, para atingir um grande número de usuários – explica Stefano Farinelli -. Começou com a Valtiberina toscana, onde nasci, para mostrar a beleza geológica da região aos muitos desconhecidos, mesmo aos sortudos de tê-la ‘em casa’. Uma forma de abrir uma janela para este mundo que, especialmente durante o confinamento, queria que fosse uma “lufada de ar fresco” para todos aqueles que não podiam passar o tempo livre ao ar livre.

lá O primeiro episódio do formato foi feito no formato La Verna, um afloramento calcário, sobre o qual se ergue o conhecido e simétrico santuário franciscano. Juntamente com informações sobre o contexto geológico, Farinelli nos informa sobre a curiosidade das lendas locais e, em entrevista ao Pai, Guardião do Santuário, nos leva a descobrir como São Francisco de Assis interagia com as rochas que amava. Para acompanhar a coordenação, você pode visitar as páginas Facebook, Instagram e o novo canal do YouTube do Grêmio de Geólogos da Toscana.