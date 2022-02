Juventus, resposta dura de Cobolli Gigli às palavras de Mourinho

Após o ataque indireto José Mourinho contra o Juventus Durante a partida entre Roma cervoHellas Verona Ele terminou 2-2 na última rodada do ligaA resposta irada vem do ex-presidente da Juventus Giovanni Copoli Gigli, No cargo de 2006 a 2009. O caos pode levar à sua destituição severa O especial, Mas não menos importante os tons usados ​​pelo ex-presidente da Juventus Ele fala sobre Mo e sua experiência anterior no Inter.

Roma – Mourinho – Juventus: O que aconteceu

Vamos trazer a fita de volta até sábado. Roma Hellas VeronaOs Giallorossi ficam abaixo de dois gols no primeiro tempo e se recuperam com a força do desespero no segundo tempo graças aos gols dos jovens. volpato E a lustre. Mourinho No final da corrida, ele estava exultante, chutando bolas nas arquibancadas e garrafas onde quer que passasse. No momento de maior fúria competitiva, ele O especial Imita o gesto do telefone em direção ao árbitro Pareto Ele grita com ele, do lado de fora, “Juventus enviou você, Juve enviou você.”

Palavras duras, depois repetidas no túnel que leva ao vestiário, conforme relatado impressão. Comportamento inaceitável por parte do treinador, acusações graves nem mesmo Roma Ele foi autorizado a passar despercebido, com o clube pedindo desculpas ao diretor da corrida muito depois da corrida.

O português agora corre o risco de pelo menos três rodadas de desqualificação, bastante para o treinador, além de uma multa pesada.

Juventus e Cobolli Gigli responderam a Mourinho: “Coglionata é formidável”

No entanto, a resposta do ex-presidente da Juventus não demorou e não é oficial Giovanni Copoli Gigli, No cargo de 2006 a 2009, talvez o período mais sensível da história da velha senhora. Atacou severamente o ex-patrocinador Mourinho Seguindo suas palavras, também apontando fatos muito pesados ​​sobre Calciopoli E um lembrete das várias áreas cinzentas que ainda precisam ser investigadas aos olhos de muitos. Estas são as palavras dele:

“Eu a considero uma tola colossal. No processo matemático, a correspondênciaInter, A equipe que o treinou, não foi encontrada. Mais tarde, depois de revelado um crime desportivo, foi aí encontrado que se encontra agora em prescrição. Mourinho olhou primeiro para as empresas em que trabalhou, em vez de cuspir sangue em outras empresas. Pode ser um mecanismo eficaz, mas também pode se transformar em uma bomba que explode na sua mão.”

Um convite para olhar para dentro de sua casa, aquela da qual ele mais escapou, dado o peso dos ataques de antes MourinhoMuitas vezes não é novidade o ataque não provocado contra os Bianconeri, mesmo em contextos onde é JuventusEle não parecia estar interessado de forma alguma.

Pela Batalha do Scudetto, diz Copoli Gigli em Nápoles

Durante o discurso do ex-presidente da Câmara dos Deputados Juventus Também há espaço para comentar a luta do Scudetto, que nunca é certa nos últimos anos. Ainda espero pelo sucesso da Juventus, Lírios Kobule Napoli é considerado o time mais bem equipado para brigar pelo título Liga:

“Fazendo tudo, sim. Este é o momento em que os resultados que chegam são importantes e não se pode mais dizer que vão se recuperar. O futebol sempre nos dá novidades e situações difíceis de prever. Todas as equipes, mesmo as grandes queridos, tem um momento de fraqueza e você tem que tirar vantagem disso. NápolesApesar de suas lesões, ele se manteve em altos níveis do ranking, e agora pode tentar dar o seu melhor. De LaurentiisEste ano, ele pode se sentir muito confortável porque Spalletti Ele encontrou um público no qual se sente confortável.”

