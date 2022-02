Juventus e Dybala: Villarreal está em risco após os exames. E Rojani…

Exames no J Medical após uma distensão muscular na noite de sexta-feira no derby. Com Chiellini e Bonucci fora há uma emergência na defesa: Danilo é central?

Luz amarela para Paulo Dybala, que esta manhã passou por testes úteis no J Medical depois de uma distensão muscular que senti na noite de sexta-feira no dérbi por rigidez muscular: sem lesão, mas o argentino não será o protagonista no jogo da Liga dos Campeões contra o Villarreal . Daniele Rugani também está na balança: o defesa parou durante o aquecimento, neste caso também seria necessário cautela na gestão, mas ao contrário do seu companheiro de equipa, ele não tem que lidar com um problema passado.

emergência de defesa – A disponibilidade de Rugani pode mudar alguma coisa nas seleções de Allegri, por dias a ponto de ter que dispensar Chiellini (que continua tratamento com os treinadores e pretende estar disponível para a segunda mão) e Bonucci (que ainda tem que deixar o elenco e o banco no ). ). A solução mais simples continua sendo a centralização de Danilo, ao lado de De Ligt: o brasileiro também pode criar a partir daí, a sensação é de que ele também pode ter um futuro estável nessa posição. Nesse ponto, De Sciglio estava servindo como lateral-direito, deixando a faixa esquerda de Alex Sandro.

Soluções ofensivas – Com Dybala quase certamente fora da partida contra o Villarreal, caberá a Morata apoiar Vlahovic e acompanhá-lo em sua estreia na Liga dos Campeões. Assim os preços quebram super tridente, entramos em uma tendência de 4-4-2 que pode prever os movimentos do espanhol em torno do sérvio, bem como a inserção sem bola de algum meio-campista. Nesse sentido, McKinney pode ser o homem extra da Juve, seja do meio-campista esquerdo (em vez de Rabiot) ou do lateral direito (na área do Cuadrado, ele parecia um pouco cansado no dérbi e provavelmente efetivo na corrida). READ Roma, Mourinho quer manter Kluivert: a promessa que fez ao jogador holandês em 2017

no meio-campo – A votação mais equilibrada parece ser sobre direção: Arthur tenta convencer Allegri a derrotar Locatelli desde o onze inicial, explica o treinador. Desta vez o brasileiro pode ter algumas vantagens adicionais: conhece os seus adversários e a sua forma de se apresentar, graças ao seu passado no Barcelona, ​​e pode ser mais fresco do que o seu companheiro de equipa, que tem aparecido bastante nas últimas ocasiões. Em vez disso, Zakaria deve obter confirmação de dentro do meio-campo: para ele, esta será sua sexta vez na Liga dos Campeões, com ambições muito diferentes em relação às ocasiões anteriores. A decisão sobre Rabiot será tomada amanhã.

