Juventus, Caio Jorge lesionado: rotura do tendão patelar, temporada encerrada

É um momento infeliz para a Juventus. Depois que McKennie Alex Sandro também parou (testes automatizados mostraram uma lesão de baixo grau no músculo único da panturrilha esquerda, será reavaliado em dez dias) e Cayo George, em campo com os Sub-23 (contra o Pro Patria) para colocar em minutos as duas pernas: Ruptura No tendão patelar do joelho direito, a temporada acabou e a cirurgia é necessária nos próximos dias. Sair de campo de maca em lágrimas não foi muito reconfortante, e os horários exatos para vê-lo em campo – na próxima temporada – serão mais claros após a operação, mas deve ser pelo menos seis meses.

Enfermaria

–

McKinney (de muletas) e Alex Sandro também compareceram no J Medical à tarde: o primeiro já foi diagnosticado com uma fratura do segundo e terceiro metatarso do pé esquerdo, o que o obrigará a ficar ao ar livre por pelo menos dois meses; Quanto ao segundo, que ontem sentiu uma distensão muscular no final do primeiro tempo e permaneceu no vestiário no primeiro tempo, a lesão certamente o afastará das próximas partidas contra Empoli e Fiorentina (na Copa da Itália) e Spezia, que atualmente está, também arrisco o retorno da Liga dos Campeões marcado para 16 de março. A lista atual de indisponíveis foi estendida para incluir Chiellini, Dybala, Bernardeschi, Rugani e Chiesa, com o último esperado para retornar ao campo na próxima temporada.