Jogos PS5 e PS4 por menos de 10 euros com todas as ofertas do Japão – Nerd4.life

Ontem Playstation Store Atualize com novos Ofertas Da série A All Japan, com centenas de promoções destinadas aos fãs de títulos no estilo japonês. Entre estes encontramos também uma boa variedade de Jogos PS4 e PS5 por menos de 10 eurosque é uma quantia modesta ao alcance de todos, mas permite que você obtenha muitos jogos interessantes e recupere algumas gemas em potencial que você negligenciou anteriormente.

Amanhã é o grande dia do Elden Ring, mas se por algum motivo você não jogou Bloodborne, agora você pode aproveitar o fato de que está com desconto. 9,99€em vez de € 19,99, com um desconto adicional de 10% para assinantes do PlayStation Plus.

Da mesma forma, se você ainda não experimentou a série Yakuza, pode compensar com um trio Yakuza 0E a yakuza kioyami E a Kiwami 2 Disponível por 9,99€ cada, em vez de 19,99€. O primeiro é uma prequela da série, enquanto os outros dois são remakes dos dois primeiros capítulos. Além disso também Yakuza 6: A Canção da VidaÉ a mais recente aventura protagonizada por Kazuma Kiryu, disponível por 9,99€.



Playstation Store

Se você é fã de A-JRPG, isso pode lhe interessar Contos de Barsriao penúltimo capítulo da popular série Bandai Namco, que apresenta uma história mais sombria e personagens menos “heróicos” do que o habitual, também em oferta por 9,99€.

Entre os jogos abaixo de 10€ que estão atualmente com desconto nas promoções All Japan, também encontramos grandes clássicos da era PS2, entre os quais nos referimos Fuja do macaco 2 por 4,99 euros, Okami HD Também a 9,99€ nuvem negra E a fatos sombrios Ambos custam 7,49 euros.

Para todos os outros programas da série A All Japan da PlayStation Store, indicamos notícias dedicadas e lembramos que elas estarão disponíveis até 9 de março.