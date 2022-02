Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022 – 12:34

XTB: investidores italianos, 1 em cada 6 investe em criptomoeda

A análise foi realizada em 120.000 usuários ativos em 13 países

Roma, 21 de fevereiro. (askanews) – O homem de 34 anos faz uma média de 5 transações de cripto CFD por ano, para negociação usa um aplicativo móvel, com duração média de contrato de 3 dias 21 horas e na grande maioria dos casos é um homem. As maiores percentagens de investidores do sexo feminino na Europa são registadas em Itália (7,3%), Portugal (10%) e Roménia (12%). É o que emergiu da análise realizada pela XTB, empresa líder mundial em investimentos financeiros online, com uma base de 120.000 usuários ativos, em 13 países, incluindo a Itália.



Existem 8.000 criptomoedas diferentes no mercado, as mais populares são Bitcoin, Ethereum e Ripple, mas o investidor de criptomoedas XTB prefere Ethereum entre todas. A nota afirma que, embora muitos possam pensar nas criptomoedas como um nicho de mercado, na realidade, quase um terço dos investidores ativos em 2021 fizeram pelo menos uma criptomoeda. Esta percentagem é mais elevada na República Checa (41,2%), Espanha (37,7%), Portugal (36,3%), Alemanha (28,7%) e mais baixa em Itália (15,2%).





O tempo e a facilidade de uso são fatores-chave no comércio de criptomoedas 24 horas por dia, 7 dias por semana: é por isso que os aplicativos móveis parecem ser os mais usados ​​pelos investidores XTB (67,2%) em ascensão.Enquanto isso, a XTB continua crescendo, que em 2021 marcou um ano recorde para sua base de clientes com mais de 189.000 novas entradas adicionadas para um total de 429.000 usuários. Os volumes negociados em CFDs também aumentaram, atingindo 4,1 milhões de contratos (+29,3% yoy) de 3,2 milhões e aumentando os depósitos, que passaram de 425 milhões de euros em 2020 para 637,8 milhões de euros em 2021 (+49,6 milhões).A empresa, que acaba de apresentar resultados preliminares de 2021, terminou o ano com um lucro líquido de 52 milhões de euros, receitas consolidadas de 136,7 milhões de euros e custos operacionais de 76,2 milhões de euros. Em particular, em termos de receita por categoria de instrumento, os CFDs sobre commodities foram classificados como o melhor desempenho em 2021, com uma participação de 49,3% em comparação com 33,0% no ano anterior. A segunda classe de ativos mais rentável para XTB foi representada pelos CFDs indexados, cuja participação em 2021 atingiu 32,8%.

