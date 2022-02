“Inter, estou trabalhando duro por um motivo muito específico!”

Martin Satriano, que foi emprestado a Brest para o mercado de inverno, está indo muito bem. Três gols em suas duas primeiras partidas com a seleção francesa e altas atuações do jovem atacante uruguaio.

Em uma longa entrevista com Tuttosportele falou sobre sua mudança para a Ligue 1, mas também sobre mais.

Martin Satriano

suas palavras

“Estou muito bem, marquei logo de cara e também tive um desempenho de alto nível. Continuem”.

Sobre a mudança para Brest: “Tomamos essa decisão com a Inter e meu agente. Adoramos o projeto. Ligue1 é uma competição interessante e competitiva“.

Mas ele fala sobre Inzaghi e os jogadores do Inter: “Para mim, os seis meses com o time principal, mesmo jogando muito pouco, foram muito úteis. Aprendi muito com os jogadores mais experientes do treinador e sua equipe. Em suma, todos. Comecei minha primeira partida com o Inter, cresci e me tornei um jogador melhor“.

sobre os atacantes do Inter: “Tentei roubar os segredos de cada atacante do Inter: todos os jogadores estão em um nível muito alto. Sanchez, Dzeko, Coréia e Lautaro… são muito fortes! Quanto às características, provavelmente notei mais Martinez, mas acho que, felizmente, aprendi um pouco de todas“.

sobre o futuro: “Esperamos ser o início do Inter (sorri, editor). Atenção, estou apenas começando e vou ter que suar essa possibilidade potencial. Mas com trabalho, humildade e desejo de alcançar, eu consigo.”

Ele poderia ter prorrogado o Inter agora, dada a crise na área do gol, mas diz: “Agora estou feliz em Brest. Encontrei o que estava faltando, que é a jogabilidade. Felizmente, também estou gravando. Então, é claro, uma ideia semelhante me veio à mente, mas porque estou interessado no Inter. E é claro que estou animado com a vitória do Scudetto“.

Quanto à seleção da seleção, ter um passaporte italiano é absolutamente seguro: “Aponte para Celeste“.

Finalmente, sobre a diferençaA entre a Liga Italiana e a Primeira Divisão: “Na Itália, há mais táticas, e na França o torneio parece mais físico e forte. Mas vou te dizer uma coisa, o futebol é o mesmo para mim em todo o mundo: eu só tenho que pensar em marcar gols”.