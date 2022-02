Quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 – 11:29

Indústria do tomate, negociações estagnadas na campanha de 2022

Confagri Mantova: Aumento maciço dos custos de produção, mas preços no terreno

ROMA, 23 de fevereiro (Askanews) – Os tomates industriais estão em “parada absoluta”, presos entre um aumento impressionante nos custos de produção e a pechincha sobre um preço de campanha de 2022 que ainda parece longe de ser definido. Foi o que explica Corrado Ferrari, chefe regional da divisão econômica de tomate para o setor da Confagricoltura, que lembra como onze operações de tomate se uniram há alguns meses para criar a “Plataforma”, um documento conjunto para o correto aprimoramento do produto.



No entanto, um documento foi rejeitado no início de 2022 pelas indústrias transformadoras, “que não conseguiram iniciar uma discussão séria sobre o preço deste ano”. Uma delegação da Op, composta por Asipo, Ainpo, Apol e Apo-Conerpo, realizou mais de uma reunião com as indústrias, “sem ter recebido respostas definitivas, nem quanto ao aspecto econômico, nem quanto às quantidades que deveriam ser deslocado”.





“No início do ano, para a bacia do norte da Itália, estimava-se uma quantidade de tomates de 31,5 milhões de quintais – continua Ferrari -. Quanto mais o tempo passar, mais produtores terão que começar a semear, assim a indústria entenderá a quantidade real de tomates que estará disponível, que aumenta De forçar a mão do ponto de vista do preço. No entanto, é preciso ter muito cuidado para planejar a produção sem contratos em mãos, corre-se o risco de ter problemas com lotes finais ou trabalhar abaixo Esta é a razão pela qual os OPs decidem de comum acordo reduzir a quantidade esperada de Tomates em 8%, para tentar influenciar as negociações a seu favor. Diante dessas influências das indústrias, não podemos oferecer mais.”Por outro lado, o cultivo do tomate custa muito: entre processamento e meios técnicos, de facto, o valor de um hectare cultivado em média ronda os 6.500 euros (+13% face ao ano passado), mas também mais de 7.000 euros/ha (+ 23%) em 2021).“Os produtores não estão dispostos a cultivar tomates em todas as condições, milho e soja agora estão mais baratos e, sobretudo, garantem contratos mais rentáveis, com prazo fixo, com custos de plantio mais baixos. Ressalto que o contrato nos EUA foi de +24% na componente preço, enquanto em Espanha e Portugal os aumentos situaram-se entre os 20% e os 25%.O mercado de produtos à base de tomate também é muito elevado, com um enfoque que certamente não era adequado no passado, mas que agora está forte ascensão.”

