Hyundai: Em Portugal as primeiras grandes atualizações do i20 N Rally1

É um período Muito animado Em que você mora Hyundai MotorsportR. Depois da primeira corrida do ano que terminou com Mais preocupações O que é contentamento no adultério? Trabalho duro para compensar a privação Em termos de desempenho, parece estar entre o i20 N Rally1 e a concorrência.

Embora a corrida possa ser curta para tirar conclusões, é difícil não pensar que a Toyota e a Ford realmente são Alguns passos à frente Comparado com a Hyundai, tanto em termos de desempenho e confiabilidade.

Depois de mudar a base de testes para a Finlândia para Jämsä, a Hyundai agora parece pronta para decolar Harmonização de várias novas soluções Na tentativa de superar a privação, o noticiário o noticiou Peixe sujo é que essas soluções não chegarão antes Portugal, Quarta corrida da temporada.

Palavras de Julien Monset

vice-presidente Julian Monset Ele sabe que o oposto não será o caso coisa instantânea, Em seguida, define Portugal como a data de retorno do ponto de posição, também devido à necessidade de alteração de alguns elementos Deve ser aprovado novamente.

Processo de melhoria de desempenho e confiabilidade vai ser longo. Espero que já vejamos algo na Suécia, mas levará algum tempo para chegarmos ao que queremos. Haverá algum tempo entre a Suécia e a Croácia, e isso certamente nos ajudará, mas há algumas coisas Temos que combinar para mudar. Na verdade, existem dois níveis diferentes: há partes que podemos mudar agora porque são heterogêneas, então veremos algo na Suécia e na Croácia, e partes que precisam ser as mesmas novamente, para as quais teremos que espere um pouco mais desde então Nos deveríamos ser Claro mudança. Espero ter uma imagem mais clara para Portugal.

Do ponto de vista das peças aprovadas há Número limitado de alterações Isso pode ser feito e, portanto, na Hyundai, eles terão que decidir no que interferir. De acordo com Monset, de fato, a equipe precisará fazer talvez mais alterações do que o número permitido:

nós temos Número limitado de ícones Então não podemos mudar tudo. Recolhemos todos os conceitos e ideias que temos e depois Vamos avaliar quais adotar Para melhorar o desempenho e a confiabilidade. Teremos que priorizar, Porque temos mais ideias do que tokens agora. Agora precisamos entender onde queremos intervir. Temos cinco códigos disponíveis para o chassi e três códigos para o motor. E também temos uma coisa para a eletrônica. Ainda é um bom número. Eu não me queixo.

Fato de estacionamento da Hyundai Movendo duro até agora Isso destaca claramente como a equipe também se sente ‘atrasada’. Apesar disso, Moncet não conhece a máquina como Falhou , Enfatize que em termos de velocidade pura não está longe dos concorrentes.

O carro não é um fracasso. Conseguimos ter bons momentos por isso não pode ser um flop. repito, nós também eu saí tarde comparado ao outro. Perdemos tempo juntando tudo e padronizando as peças, agora temos que compensar esse tempo. Mas não podemos falar em falência.