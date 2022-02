Guerra ucraniano-russa, Yarina e Svyatoslav se casam com uma arma – Corriere.it

A história dos jovens recém-casados ​​ucranianos contada pela CNN, que publica fotos de homens fortes prontos para defender sua pátria, logo após o casamento.

Arieva e Fersene se juntaram às forças de defesa regionais, Um ramo do exército ucraniano que consiste principalmente de voluntários. Armado, o casal dirigiu-se à sede do partido político, Solidariedade Europeia. “Agora estamos aqui e estamos fazendo tudo o que podemos. Portanto, há muito trabalho a ser feito, mas ainda espero que tudo corra bem”, disse Arieva, acrescentando que alguns civis que não fazem parte da defesa as forças também receberam fuzis.