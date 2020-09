Nesta segunda-feira, 31 de agosto, a Guarda Civil Municipal de Barcelos completa 2 anos de atuação, os 44 homens e mulheres que compõem a Guarda Civil Municipal de Barcelos (GCM) celebram mais um aniversário da corporação.

Criada pela Lei Municipal nº 559 de 18 de dezembro de 2017 e inaugurada em 31 de agosto de 2018, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Barcelos, com a função de proteger o patrimônio público, a defesa civil e a defesa ambiental, zelando pelo bom andamento dos serviços municipais e colaborando com os demais órgãos da prefeitura e de segurança pública presentes no município.

Estão integrados às Polícias através de sistema de comunicação via rádio, que atende as demandas dos bairros de Aparecida ao Santo Antônio, do Centro ao Bairro da Paz, com o aporte de 6 motocicletas e 01 viatura, além de realizar atividades nas comunidades e possuir um destacamento no Distrito de Moura.

Atualmente a Guarda é Comandada pelo Ten R/2 Osmildo Barbosa Cavalcante Neto e tem como Corregedor o Sr. Jair Gomes.

E por fim, os agradecimentos à Prefeitura de Barcelos pela brilhante iniciativa, e à SECRETARIA DE SEGURANÇA Institucional que é Comandada pelo Tenente Coronel Peter Gabriel Santos de Souza, que atua de forma conjunta com a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal.

"São 2 anos de efetivos serviços prestados à sociedade barcelense, e no no dia de hoje, comemoramos dois anos da nossa briosa Guarda Civil Municipal. Durante toda essa jornada, muita luta, muitos desafios, muita vitória.

Agradecemos a Deus, que nos permite estar aqui diariamente executando esta profissão de risco, sempre nos protegendo e nos guiando. Agradecemos à Prefeitura de Barcelos, idealizadora deste projeto de segurança pública que mudou a história da cidade, por todo apoio prestado durante esses dois anos. Agradecemos à família barcelense, por nos doar esses valorosos homens e mulheres que compõem a nossa tropa e estão dispostos a cumprir a árdua missão de realizar a segurança pública em favor do cidadão de bem. Parabéns tropa, parabéns Barcelos". Disse o Comandante da Guarda, Ten. Barbosa Neto.

Parabéns a todos os integrantes da Guarda Civil Municipal de Barcelos

Ailton dos Santos Cordeiro Filho. Alex Raiol de Brito. Arison Santos Chagas. Aldenílson Fidelis Cordovil. Anderson Pinheiro Mateus. Amaral de Vasconcelos Paiva. Cid de Oliveira Pereira. Cássio Bahia Guimarães. Dejanilson Ugarte da Mota. Délen Crilen Queiroz de Souza. Daniel do Rosário de Lima. Eufrázio Marreira Da Silva. Edvanílson Lopes da Silva. Emerson Colares Martins Erlan Cley Pereira de Lima. Francisco Eliezio Pereira de Souza. Frank Ferreira de Oliveira. Genielson Bruno Dos Santos. Guiomar Marat Moreira. Ivaldo de Lima Farias. Jacó Soares Palmela. Janderlã Crescêncio Braga. Joarez Rosário Cordovil. Joelma Barbosa Rodrigues. Jodeilson de Castro Machado. Luiz Carlos Cordovil de Souza. Luciano Paiva de Melo. Mario Jorge Raposo Pinheiro Junior. Mario Jorge Dias Monteiro. Miguel Borba Filho. Nilo Trindade França. Nilo Rebelo Chagas Neto. Odilon Cordovil. Poliane Alves da Silva. Rafael Batista Corrêa. Roberson Leão Barbosa. Rosinaldo da Silva Cordovil. Reinaldo Neres Miranda. Reginílson Santana Dias. Ranílson Pantoja de Deus. Valmir Gregório da Silva. Vandenberg Ferreira de Paiva. Walder Júnior da Silva Fragozo. Wilson Garcia Monteiro.