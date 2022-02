“Génova, cria valor e sustentabilidade durante o nosso projeto de longo prazo”

Vasco da Gama vai falar a mesma língua que Genopara 777 sócios abordaram a compra da maioria das ações do clube que atualmente joga na segunda divisão brasileira. “Chegamos ao Brasil como o quinto país mais populoso do mundo, com alta taxa de crescimento populacional e uma rica tradição futebolística. Uma história incrível de quebrar barreiras sociais e raciais que remonta a vinte e cinco anos Antes de Jackie Robinson se tornar o primeiro negro a jogar na MLB; Um clube que sempre apoiou os direitos humanos, a diversidade e a inclusão. Queremos continuar com a política ESG (ESG, abreviatura traduzida do português, assim) » Josh Wonder explicou em longa entrevista ao O Globo.



Por que o 777 Partners entrou na América do Sul? “Analisamos o mercado e as possibilidades de investimento após a mudança da legislação brasileira: até agora poucos clubes de futebol decidiram se transformar em sociedades limitadas (de associações sem fins lucrativos, assim). Quanto mais proprietários estrangeiros entrarem, mais capital essas equipes podem fornecer e melhor para todos“.



Wonder então se concentra no desempenho geral do 777: “É uma holding global que atua em sete áreas: consumo e comércio, seguros, aviação, empréstimos, financiamento de litígios, esportes, mídia e entretenimento. 777 é um fundo multinacional, não um fundo. Não temos terceiros como credores que nos pedem para vender algo dentro de um período fixo – apenas eu e meu sócio Stephen Pascoe. número.Não compramos uma empresa para vendê-la imediatamente, mas para obter lucro. Em cada uma dessas áreas temos muitas empresas em diferentes partes do mundo com a ideia de investir a longo prazo; Nos esportes, achamos que estamos trabalhando nisso há trinta anos, não dois. Nosso negócio deve criar valor para outras empresas. Somos capazes de criar eficiências operacionais, de custo e de compartilhamento de dados em nosso ecossistema para que as empresas possam aproveitar os recursos compartilhados do 777, enquanto buscam um negócio heterogêneo.“.

“Clubes atuais e futuros – estamos analisando algumas opções do mercado europeu, Saint-Etienne não é um deles – serão unidos pelo emergente ‘777 Football Group’ que nos dará maior poder de negociação e integrará um modelo de gestão único focado no desenvolvimento talentos e equipes juvenis. O objetivo é vencer, mas com limites de gastos. Queremos evitar a criação de parcerias satélites para outros jogadores-chave, como acontece em empresas multinacionais de futebol. Em algum momento, toda empresa Ela terá que tomar decisões difíceis sobre um jogador de futebol talentoso, como toda empresa faz: a escolha dependerá da vantagem econômica, da lucratividade da empresa no longo prazo e, claro, do custo no curto prazo.» Adiciona o passo a passo.

O gerente continua: “A comunicação com os fãs é o elemento mais importante que queremos desenvolver. Estamos felizes com nossos primeiros meses em Gênova: queremos construir um clube sustentável da Série A por meio do Projeto A longo prazo. Investimos capital, mudamos a gestão e a estratégia corporativa, construímos partes centrais do negócio que não existiam antes e reduzimos a vida útil da equipe. Gênova estará em condições de se sustentar sem capital adicional e ganhar novas infraestruturas.”



« Sevilha? Temos 15%, mas os membros que nos acolheram no início agora estão contra nós: entre eles, há falsas contas sobre nós, o clube e os torcedores estão em uma situação que não merecem”, explica Wonder.