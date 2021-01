Durante os dias 14 e 15 de janeiro de 2021, a Polícia Civil, A Secretaria Municipal de Segurança Pública por meio da Guarda Civil Municipal, Meio Ambiente, Conselho Tutelar, Assessoria de Comunicação e Vigilância Sanitária, realizaram uma Operação Conjunta para garantir o efetivo cumprimento dos decretos municipais 025/2020 – Que dispõe sobre a Prorrogação de Suspensão de atividades no âmbito do município de Barcelos e o Decreto 028/2020 -GP/PMB – Que determina o Toque de Recolher em Barcelos (a 401 quilômetros de Manaus). A operação visa restringir a circulação de pessoas e o funcionamento de estabelecimentos não essenciais também nas Comunidades rurais em especial a Vila de Moura e Carvoeiro, que são as maiores do município.

A operação, que contou também a presença do Delegado Dr. Alex e dos agentes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e Conselho tutelar, deram apoio ao Agente da FVS Vanderson Bentes, que realizou orientações à população sobre a medida imposta pelo Executivo municipal e Estadual, a fim de inibir possíveis aglomerações de pessoas e contribuir com a prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

Durante a Operação em Moura, houve também a importante participação do Delegado da Polícia Civil Dr. Alex, que atendeu as demandas de casos de registros de boletins de ocorrências e outros serviços.

Destaque para o excelente trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública por intermédio da Guarda Civil Municipal que vem realizando e dando apoio as ações de orientação e fiscalização para cumprimento do decreto que estabelece diretrizes e normas no enfrentamento a esta nova onda do coronavírus, um trabalho de caráter educativo aos comerciantes e populares, que receberam informações sobre as medidas preventivas e exigências do novo Decreto Municipal que dispõe sobre o funcionamento de atividades econômicas organizadas e afins, em período de enfrentamento à pandemia.

“Objetivo é orientar os estabelecimentos sobre as normas estabelecidas nos decretos Municipal e Estadual, referentes às medidas restritivas e preventivas à Covid-19. Queremos também contar com a colaboração máxima da população mourense para que se puder fique em casa, evite aglomerações e sigam as orientações sanitárias”, enfatizou o Comandante da Guarda, Jacó Soares.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA também contribuiu no sentido de coibir, orientar e esclarecer a população sobre os diversos crimes ambientais que por ventura possam acontecer, sempre alertando para a comercialização do tucunaré Açú que é proibido por lei de ser comercializado ja que Moura possui um porto pesqueiro.

O conselho tutelar também deu sua contribuição levando o atendimento a Vila de Moura a quem precisou, um trabalho de excelência da Conselheira Tutelar Walma Gandra.

